Академик Чучалин рассказал, что происходит с иммунитетом у переболевших COVID-19

Академик директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин рассказал «Интерфаксу», что для переболевших COVID-19 болезнь не проходит бесследно, подрывая их иммунитет и повышая восприимчивость к другим заболеваниям. Ученый пояснил, что из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая из-за иммунодефицита.

По словам академика, данный факт ставит перед медициной вопрос о том, как Россия переживет осенне-зимний период инфекций. Чучалин также рассказал, что коронавирус вызывает повреждение внутренних стенок сосудов, что может привести к образованию тромбов, которые несут угрозу нормальному функционированию сердца и головного мозга.

В этой связи академик Чучалин заявил о том, что он намерен добиваться созыва ученого совета для формирования четких рекомендаций по подготовке граждан России к осенне-зимнему периоду после эпидемии коронавируса. Главной задачей является снижение заболеваемости инфекциями - как вирусными, так и бактериальными и грибковыми.

По сообщения оперативного штаба, в России за минувшие сутки зафиксировано 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции. 38,1% новых пациентов не имели никаких проявлений болезни. В общей сложности в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции. По сообщению штаба суточный прирост в стране колеблется между 8,3 - 9,4 тыс. и держится на одном уровне уже две недели. Доля Москвы в общем приросте стабильно снижается, начиная с середины мая, зато стабильно, начиная с 12 мая, растет доля приростов в регионах, с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс. Число новых диагнозов в Москве за этот период упало с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.