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Академик РАН оценил вероятность последующих волн коронавируса

Москва, 09.06.2020

Юрий Беленков – академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова – оценил вероятность возникновение последующих волн коронавируса COVID-19.

 По его мнению они могут пройти незаметно, если мы будем правильно поступать сейчас, передаёт РИА Новости.

«При нашем правильном, ответственном поведении и третья, и четвёртая, и пятая, и восьмая волна будут очень-очень незаметными. Может быть, они будут где-то вот в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ», – убеждён специалист.

При этом Беленков считает, что второй волны избежать всё-таки не получится.

«Мы сейчас находимся на уровне формирования концепции. Почему это надо? Потому что, конечно, вторая волна будет. Но надо понимать, что это естественное течение любой вирусной инфекции», – резюмировал академик, добавив, что все вирусные инфекции идут волнообразно, и необходимо готовиться к следующей волне, но то, «какой она будет зависит не только от течения вирусной инфекции, но и от нас тоже».

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 9 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 595 новых больных коронавирусом.  В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 485 253 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 572 новых заболевших. Это самый низкий показатель с середины апреля. При этом доля Москвы в общем приросте стабильно снижается, начиная с середины мая. Число новых диагнозов в Москве за этот период упало с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.

Зато стабильно, начиная с 12 мая, растет доля приростов в регионах, с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс. За сутки в Подмосковье зафиксировано 739 новых случаев инфицирования. Далее следуют Санкт-Петербург, Нижегородская область (+292) и Свердловская область (+242).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 142 (+171 за сутки), выздоровело – 242 397 (+11 709).

Россия по-прежнему на третьем месте в мире в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом. На первом – США, где число больных вплотную приблизилось к 2 млн.  и составляет сейчас 1,96 млн, на втором месте Бразилия, где число инфицированных стремительно растет (707,4 тыс.).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

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