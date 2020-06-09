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Актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом

Москва, 09.06.2020
  • Актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом

ТАСС

Актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек, рассказал РИА Новости адвокат актера.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин», - сообщил юрист. Он отметил, что актер будет допрошен позже.

Напомним, 8 июня поздно вечером актер, который находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу через двойную сплошную линию, где произошло столкновение с фургоном «Лада», за рулем которого находился курьера интернет-магазина. Мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался.

Экспертиза и многочисленные свидетельства показали, что артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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