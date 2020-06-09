Вход/Регистрация Подписка

Дешевеющая нефть- снижающиеся индексы

Москва, 09.06.2020

Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов впервые после встречи ОПЕК+, которая состоялась 6 июня. Это оказало давление на российский рынок акций, но во вторник котировки нефтяных компаний продолжили умеренно расти. По данным аналитиков Goldman Sachs, в ближайшие несколько недель «черное золото» продолжит падение из-за неопределенности спроса на топливо в будущем и перегруженности хранилищ. В краткосрочной перспективе Brent может подешеветь до 35 долларов за баррель, считают эксперты.

Так, во вторник индекс Мосбиржи снизился на -0,01% до 2795,9 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,34% до 1284,31 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:41 мск стоила – 40,46 долларов за баррель (-0,83%). Российская валюта слабела - 68,54 рублей за доллар 

Бумаги нефтяников несмотря на стоимость «черного золота» пользовались спросом: «Татнефть» (обыкновенные +1,40%, «префы» +2,35%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные +1,02%, «префы» +0,45%), «Лукойл» (+0,99%), «Роснефть» (+0,46%), «Газпром нефть» (+0,06%). Дорожающее золото подогрело интерес к акциям «Полиметалла» (+3,26%) и «Полюса» (+3,11%). Росли акции энергетиков «МРСК Волги» (+5,06%) и «МРСК Центра и Приволжья» (+1,52%). При этом бумаги «Россетей» (-1,67%), «МосЭнерго» (-1,99%)  и «Интер РАО» (-1,83%) теряли в цене.

Акции банков показывали противоречивую динамику: котировки банка «Санкт-Петербург» росли (+1,44%), «Сбербанка» падали (-1,39%), а «ВТБ» вышли в ноль по итогам сессии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Италия открылась для туристов из стран ЕС
    Три месяца одна из наиболее привлекательных для поклонников путешествий стран планеты была закрыта на карантин из-за пандемии новой коронавирусной инфекции
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама