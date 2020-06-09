Дешевеющая нефть- снижающиеся индексы

Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов впервые после встречи ОПЕК+, которая состоялась 6 июня. Это оказало давление на российский рынок акций, но во вторник котировки нефтяных компаний продолжили умеренно расти. По данным аналитиков Goldman Sachs, в ближайшие несколько недель «черное золото» продолжит падение из-за неопределенности спроса на топливо в будущем и перегруженности хранилищ. В краткосрочной перспективе Brent может подешеветь до 35 долларов за баррель, считают эксперты.
Так, во вторник индекс Мосбиржи снизился на -0,01% до 2795,9 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,34% до 1284,31 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:41 мск стоила – 40,46 долларов за баррель (-0,83%). Российская валюта слабела - 68,54 рублей за доллар
Бумаги нефтяников несмотря на стоимость «черного золота» пользовались спросом: «Татнефть» (обыкновенные +1,40%, «префы» +2,35%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные +1,02%, «префы» +0,45%), «Лукойл» (+0,99%), «Роснефть» (+0,46%), «Газпром нефть» (+0,06%). Дорожающее золото подогрело интерес к акциям «Полиметалла» (+3,26%) и «Полюса» (+3,11%). Росли акции энергетиков «МРСК Волги» (+5,06%) и «МРСК Центра и Приволжья» (+1,52%). При этом бумаги «Россетей» (-1,67%), «МосЭнерго» (-1,99%) и «Интер РАО» (-1,83%) теряли в цене.
Акции банков показывали противоречивую динамику: котировки банка «Санкт-Петербург» росли (+1,44%), «Сбербанка» падали (-1,39%), а «ВТБ» вышли в ноль по итогам сессии.