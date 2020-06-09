Эффект консолидации

В мае акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС) на годовом собрании утвердили решение Совета директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации «Россети», крупнейшей в стране электросетевой компании. Ранее эту функцию выполняло правление ФСК, теперь оно упразднено.

Это означает, что ФСК становится полноценным дочерним зависимым обществом, со всеми вытекающими. В ФСК «Россетям» принадлежит около 80,13% акций, остальное - миноритарным акционерам (19,28% акций) и Росимуществу (0,59%). О возможности объединения «Россетей» и ФСК дискутировали уже давно. Процесс медленно, но верно шел несколько лет, дело окончательно сдвинулось с мертвой точки только в этом году. «Добро» на объединение дал президент Владимир Путин.

По оценкам экспертов, оптимизация управляющего аппарата приведет к значительной денежной экономии, однако потребители этого, скорее всего, не почувствуют: тарифы на передачу электроэнергии для крупных предприятий, подключенных к магистральным сетям ФСК в ближайшие несколько лет должны вырасти кратно.

Одни не доплачивают, другие - переплачивают

Чтобы объяснить, почему крупным потребителям грозит такой резкий рост, нужно вернуться в 90-е и к проблеме перекрестного субсидирования.

Если коротко – раньше российской энергосистемой управляло Российское акционерное общество «Единая энергосистема России» (РАО «ЕЭС России»). Тарифы определяли региональные энергетические комиссии (РЭКа), исходя из затрат местных подразделений ЕЭС. Главный мотив у РЭКа – установить тариф, чтобы и сеть «не сдохла», и потребитель «не взбунтовался». Экономическое обоснование часто играло второстепенную роль. Сети в Советском союзе были не идеальны, а бурные 90-е лишь добавили им ветхости.

Однако, чтобы произошла модернизация энергетики и электросетевого хозяйства в частности, было решено реформировать РАО «ЕЭС России». Главная цель реформы - привлечь инвестиции, а значит перевод всей системы на рыночные механизмы. Поэтому те сферы, где возможна конкуренция - генерацию и сбыт электроэнергии - предали в частные руки. Сетевое хозяйство как естественная монополия осталось в руках у государства.

После долгих преобразований распределительные сети перешли к межрегиональным сетевым организациям, которыми сейчас управляют «Россети». К ним, в основном, подключены обычные потребители, социальные объекты, мелкий и средний бизнес. ФСК получили в управление магистральные сети, связывающие отдельные регионы, к ним подключены крупные объекты инфраструктуры, а также крупная промышленность по всей стране: металлургия, нефтяники, газо- и нефтепроводы и т.д. К магистральным сетям как правило подключены энергоемкие предприятия. Для подобных потребителей тариф относительно невысокий и это экономически оправданно: не нужно трансформировать напряжение, не нужно строить дополнительное сетевое оборудование – они оптовые покупатели. Во всем мире опт дешевле розницы. Но не в российской энергетике.

Так, обычные жители России с 90-х не платили справедливую в экономическом смысле цену за электроэнергию и во многих регионах до сих пор не платят. Цены для населения сдерживают, но при этом льготу компенсируют за счет других потребителей.

«Весь этот объем льгот проходит через платежи электрических сетей. При этом плата за транспортировку электроэнергии включает в себя дополнительные средства, которые платят промышленные потребители и которые затем зачитываются в снижении платежа для льготных категорий. Получается, касса сетевая одна, но одни не доплачивают, другие переплачивают сетям», - объясняет заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

При этом от региона к региону ситуация разная: точного регламента для перекрестного субсидирования не существует, поэтому в каждом субъекте перераспределение происходит по-своему. В итоге в некоторых случаях бизнес может платить в шесть-восемь раз больше, чем другие потребители.

Стоит отметить, что потребление энергии у населения постоянно растет, поэтому дополнительная нагрузка, соответственно, тоже возрастает, и бизнес платит все больше. То есть каждый год становится хуже, но проблема не решается.

«Тарифы на электроэнергию играют важную роль в экономике промышленности, особенно для средних предприятий. Конечно, отчасти проблемы с высокими расходами можно решить, приобретая энергоэффективное оборудование, но у любой технологии есть предел. Промышленность Москвы одна из самых энергоэффективных в стране, однако стабилизация цен на электроэнергию на среднесрочный период могла бы стать сильным стимулом для дальнейшего развития предприятий», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

При этом, еще в сентябре 2019-го Минэнерго РФ подготовило проект закона о дифференциации тарифов ФСК. Если простым языком – министерство решило, что проблему перекрестного субсидирования можно решить с помощью надбавок для прямых потребителей. То есть перенести часть нагрузки на крупный бизнес.

Экономия, но не скидка

По словам экспертов, кратное увеличение сетевого тарифа для крупных потребителей будет крайне чувствительным – у них электроэнергия занимает существенную долю себестоимости.

«Во-первых, как правило, крупная промышленность подключена не только к магистральным сетям, у них есть подключения более низкого напряжения: здания, инфраструктура и т.д. «Поэтому они уже несут львиную долю перекрестки: по нашим данным, на промышленные предприятия приходится около двух третей от общего объема», – говорит Дзюбенко. – Однако крупным потребителям хотят еще сильнее увеличить нагрузку. В итоге тариф может вырасти кратно. В этом случае предприятия, для которых энергопотребление составляет чувствительную долю в себестоимости, серьезно пострадают, эти изменения серьезно повлияют на всю экономику».

При этом, по его словам, в «перекрестку» часто закладывается не только тарифный перекос, но и расходы сетевых организаций. Консолидация ФСК и Россетей может как раз оптимизировать эти расходы.

«Объединение управленческих аппаратов даст значительную экономию. Озвучивать конкретную цифру не возьмусь, но, например, до последнего времени ФСК ежегодно платило «Россетям» за управленческое консультирование около миллиарда рублей в год. Так как аппараты объединили, договор можно аннулировать», - говорит Дзюбенко.

Сэкономить «Россетям» удастся и на оптимальном использовании денежных средств (единое казначейство), и на сокращении числа управленцев, и на оптимизации штата ремонтных бригад раскиданных по всей стране, и на административном персонале, обсуживающим филиалы ФСК ЕЭС.

Впрочем, о возможности сдерживания тарифов никто еще не заявлял и более того, эта экономия от оптимизации может никак на динамику тарифов не повлиять. «Речь идет, в первую очередь, об изменении схем корпоративного управления и повышении эффективности самой монополии. Конечно, все это будет способствовать улучшению экономики процесса и экономии какого-то объема средств, – говорит председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. – Однако здесь есть несколько вариантов и спорных моментов. Потребители, конечно, за то, чтобы эта экономия сказалась на тарифах, если не снизила, то хотя бы сдерживала рост. Но любое сдерживание цен в условиях инфляционного роста расходов - это по сути все равно снижение цены. Сетевой оператор же обычно за то, чтобы инвестировать эти деньги, поскольку вложения в модернизацию всегда для них актуальны».

Впрочем, учитывая нынешнюю ситуация в экономике, сдерживание цены может стать еще одной антикризисной мерой поддержки для бизнеса. Сейчас для этого самое время – пандемия ударила не только по тем сферам, которые официально признаны пострадавшими. Кризис коснулся всех. В конце апреля Банк России впервые официально объявил, что прогнозирует падение ВВП в 2020 году на 4–6%.

Кроме того, по словам экспертов, в случае если тарифы продолжат расти – крупные потребители могут перейти на собственную генерацию. Соответственно, в итоге единая сеть может остаться без своего якорного потребителя.

Такие примеры уже есть. Например, Новолипецкий металлургический комбинат. В 2011 году компания ввела в строй утилизационную ТЭЦ, мощностью 150 МВт, которая использует для генерации электроэнергии образующийся в процессе выплавки чугуна доменный газ. В 2015-2017 годах введены в строй объекты «зеленой энергетики» - газовые утилизационные бескомпрессорные турбины, работающие за счет избыточного давления доменного газа. В прошлом году был введен новый турбогенератор №5 мощностью 60 МВт. Сейчас самообеспеченность Липецкой площадки энергоресурсами выросла до 64%.

Компания планирует и дальше внедрять объекты «зеленой» энергетики и развивать собственную генерацию с использованием вторичных энергоресурсов. К 2022 году на комбинате планируется построить электростанцию для утилизации доменного и конвертерного газов, причем конвертерный газ впервые в России будет использоваться для производства тепла и выработки электроэнергии. Проект позволит полностью обеспечить Липецкую площадку собственной электроэнергией.

Поэтому в выстраивании правильного экономического баланса работы сетевого холдинга заинтересованы все, и крупный бизнес, и мелкий, и домохозяйства. У каждого субъекта своя непростая история взаимодействия с электросетями, и «Россети» как инфраструктурный холдинг заинтересованы в максимальном сохранении числа своих потребителей. Именно поэтому такой эффект как синергия от объединения может стать еще одним ресурсом для сдерживания сетевых тарифов для всех потребителей.