Вход/Регистрация Подписка

Экономика США впала в рецессию

Москва, 09.06.2020

Экономика США вступила в период рецессии после самого длительного в истории период роста в феврале, передает Reuter, ссылаясь на исследовательскую группу по вопросам частной экономики. Ее специалисты пришли к выводу, что «беспрецедентные масштабы спада занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике, дают основания назвать этот эпизод рецессией». Эксперты уверены в начале рецессии даже несмотря на то, что она окажется короче, чем предыдущие экономические спады.

Уточняется, что комитет по определению дат начала и конца экономического цикла Национального бюро экономических исследований никогда не торопиться в оглашении начала рецессии, к примеру, в кризис 2007 года, организация объявила о спаде через год, в 2008 году.

Уточняется, что комитет перед тем, как объявить о начале рецессии, принимает во внимание многие факторы, а именно «его продолжительность, а также то, насколько снизилась экономическая активность в целом». В настоящее время, комитет готов признать, что «пандемия и ответные меры... привели к спаду, который по своим характеристикам и динамике отличался от предыдущих спадов», передает агентство.

Ранее сообщалось, что в первые три месяца года валовой внутренний продукт США снизился на 4,8%. Специалисты ожидают, что в период с апреля по июнь текущего года показатели упадут еще больше до 20% и более в годовом исчислении. Уровень безработицы в стране также бьет антирекорды: с 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Срок сдачи ЕГЭ подтвердил президент
    В связи с распространением коронавирусной инфекции изменились сроки и порядок проведения Единого государственного экзамена летом 2020 года
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама