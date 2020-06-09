Экономика США впала в рецессию

Экономика США вступила в период рецессии после самого длительного в истории период роста в феврале, передает Reuter, ссылаясь на исследовательскую группу по вопросам частной экономики. Ее специалисты пришли к выводу, что «беспрецедентные масштабы спада занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике, дают основания назвать этот эпизод рецессией». Эксперты уверены в начале рецессии даже несмотря на то, что она окажется короче, чем предыдущие экономические спады.

Уточняется, что комитет по определению дат начала и конца экономического цикла Национального бюро экономических исследований никогда не торопиться в оглашении начала рецессии, к примеру, в кризис 2007 года, организация объявила о спаде через год, в 2008 году.

Уточняется, что комитет перед тем, как объявить о начале рецессии, принимает во внимание многие факторы, а именно «его продолжительность, а также то, насколько снизилась экономическая активность в целом». В настоящее время, комитет готов признать, что «пандемия и ответные меры... привели к спаду, который по своим характеристикам и динамике отличался от предыдущих спадов», передает агентство.

Ранее сообщалось, что в первые три месяца года валовой внутренний продукт США снизился на 4,8%. Специалисты ожидают, что в период с апреля по июнь текущего года показатели упадут еще больше до 20% и более в годовом исчислении. Уровень безработицы в стране также бьет антирекорды: с 3,5% в феврале до 14,7% в апреле и 13,3% в мае.