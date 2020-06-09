«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа внутри страны

8 июня корпорация «Газпром» заключила крупнейший для себя контракт на поставку газа внутри России, передает РБК. Договор сроком на 20 лет и объемом 900 миллиардов кубометров был подписан с ООО «РусХимАльянс», 50% которого принадлежит самому «Газпрому», а другой половиной владеет АО «Русгаздобыча». В пресс-релизе отмечается, что договор является гарантией обеспечения сырьем на длительный срок интегрированного комплекса, который должен стать впоследствии крупнейшим в Северо-Западной Европе по производству сжиженного природного газа (СПГ) с мощностью более 13 миллионов тонн.

Проект в Усть-Луге, оператором которого является «РусХимАльянс» состоит из двух связанных производств, одно из которых - «Русгаздобыча» планируется построить без участия «Газпрома». При этом уточняется, что оба предприятия будут связаны технологически.

Общая стоимость проекта составляет 2,4 триллиона рублей, однако по оценкам специалистов она может возрасти из-за внесения в смету затрат на строительство инфраструктуры для отгрузки продукции, а также для организации хранилища резерва этана.

Первоначально деньги на строительство газохимического комплекса предполагалось выделить из Фонда национального благосостояния, но из-за экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, источники финансирования скорее всего изменятся, заявил глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Специалисты отмечаю, что проект позволит «Газпрому» выдержать конкуренцию на европейском рынке СПГ, если возникнут проблемы с трубопроводными поставками.