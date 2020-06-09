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Карантин отменяют, но уже поздно. Компании в США массово заявляют о банкротстве

Москва, 09.06.2020
#Мировой кризис
#Банкротство
#Экономика США
#Мир
#Экономика
  • Карантин отменяют, но уже поздно. Компании в США массово заявляют о банкротстве

Zuma\TASS

Волна банкротств, которую предрекали многие эксперты, уже фактически стоит на пороге.

Буквально месяц назад Deutsche Bank отмечал тесную корреляцию между уровнем безработицы и количество банкротств в Америке. На тот момент рынок труда США уже показывал отрицательную динамику, осталось лишь дождаться свежих данных, чтобы подтвердить теорию практикой.

И вот, по данным Bloomberg, в конце мая владельцы розничных торговых площадей начали тысячами рассылать арендаторам уведомления о банкротстве.  

По информации агентства, основными получателями стали рестораны, универмаги, магазины одежды и специализированные сети – их арендодатели в отдельных случаях уже три месяца не получают арендную плату.

Такой сценарий был вполне ожидаем, ведь на фоне карантина больше других пострадал именно сектор услуг. Продажи встали, денежный поток начал стремиться к нулю, соответственно, платить аренду было просто нечем.

Страх буквально расползается по рынку. Подобные уведомления и прекращение аренды с последующим закрытием магазинов уже были отмечены в банкротствах Modell's Sporting Goods и Stage Stores Inc.

Данные за май еще не опубликованы, но, согласно анализу, проведенному компанией CoStar Group, в апреле арендодатели получили только четверть ожидаемых платежей. Задолженность составила почти 8 миллиардов долларов.

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Ну а в минувший четверг волна банкротств была подтверждена уже официально - Американским институтом банкротства, который объявил о резком росте числа корпоративных банкротств в мае, общее число заявок достигло максимальных уровней с момента финансового кризиса 2007-2009 годов.

Более того, согласно данным юридической фирмы Epiq Global, суды по делам о банкротстве США зарегистрировали 722 заявки о защите от кредиторов (11 параграф Кодекса США о банкротстве, допускающая реорганизацию бизнеса) от предприятий по всей стране. Это на 48% больше, чем в мае прошлого года, когда таких было лишь 487. При этом в месячном выражении также наблюдался рост – на 28% больше, чем в апреле.

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Но и на этом история не заканчивается. В дополнение к многочисленным малым и средним предприятиям, о своем банкротстве объявили и довольно крупные компании, в том числе ритейлеры JC Penney, Neiman Marcus и J.Crew, а также управляющая компания двух ведущих брендов хирургии Lasik, американского отделения Le Pain Quotidien, Gold's Gym и производитель лекарств Akorn.

Согласно отдельному сообщению от агентства Bloomberg, только в мае по меньшей мере 29 крупных компаний с обязательствами на сумму не менее 50 миллионов долларов, обратились в суд для защиты от кредиторов – опять же, самое больше число с момент прошлого кризиса. 

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Очевидно, что оптимисты, уверенные в том, что коронавирус и остановка экономики пройдут бесследно, сейчас вынуждены признать свои ошибки.

Проблема стоит слишком остро, некоторые эксперты-юристы даже призвали Конгресс увеличить число судей по делам о банкротстве, чтобы снизить потенциальную нагрузку на судейский корпус.

Важно отметить, что банкротства наблюдаются не только среди ритейлеров и не только в США, просто в Штатах почти всегда есть максимально доступная и свежая статистика. Но ситуация во всех странах развивается примерно одинаково.

Между тем, юристы полагают, что непростой период ждет гостиничный бизнес и владельцев офисных помещений.

«Отели не придут в себя еще долго. Вы увидите долгосрочный эффект, в том числе проблемы затронут офисные помещения. Последствия карантина будут сказываться еще долго во всем мире. Не стоит ждать, что экономика откроется, и все будет как прежде», - заявила в интервью The Wall Street Journal Дебора Уильямсон, адвокат по банкротству в Dykema Gossett PLLC.

Другой адвокат, Джеймс Конлан из Faegre Drinker Biddle & Reath, рассказал, что его группа весь последний месяц была занята банкротством компаний в различных секторах, включая энергетический, авиацию, лизинг самолетов, недвижимость, поставщиков автомобилей и запчастей, гостиничный бизнес и розничную торговлю.

При этом он отметил, что пока некоторые фирмы боролись с экономическим спадом, другие пытались решить проблему путем новых заимствований, что приведет к еще худшим последствиям.

«Я думаю, мы увидим необычайное количество крупных корпоративных банкротств, причем не только в США, но и во всем мире», - сказал Конлан.

И действительно, политика Федрезерва фактически заставила компании еще больше нарастить заимствования, причем многие из них пустили эти деньги на дивиденды, проводя при этом массовые увольнения. Итог всего этого спрогнозировать нетрудно: еще больше безработных, падение доходов, как следствие, падение потребления и наконец еще больше банкротств.

Только за первые пять месяцев года компании с инвестиционным рейтингом заняли на рынке около 1 триллиона долларов -  максимальный рост долговой нагрузки за всю историю наблюдений.

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