Китай привыкает к поствирусной действительности

Большие города в Поднебесной начали возвращаться к более-менее нормальной жизни в атмосфере сохраняющихся страхов перед возвратом новой коронавирусной инфекции. Бизнесу тем временем приходится бороться с дефицитом клиентов. Несмотря на то, что коронавируса в большинстве городов уже нет, компании работают с максимумом санитарно-гигиенических предосторожностей, начиная от проверки температуры посетителей и клиентов и заканчивая регулярной чисткой и обработкой инвентаря и оборудования.

У каждого сектора экономики Китая есть общие беды, главной из которых является снижение активности и численности покупателей, и беды специфические. Владельцы ресторанов, например, повсеместно жалуются на пустые залы. Посетители предпочитают на всякий случай питаться дома, даже если у них в районе или городе уже несколько недель не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Чтобы выжить, владельцам заведений общепита приходится залезать в долги, увольнять персонал и понижать оставшимся работникам зарплаты.

Ситуация начала постепенно улучшаться после того, как власти ослабили в мае ряд ограничений на передвижения внутри страны. Лишь после этого наполняемость в большинстве ресторанов и кафе вернулась к двузначным цифрам, но только самые лучшие рестораны с мишленовыми звездами смогли похвастаться ростом наполняемости в мае по сравнению с апрелем более 50%.

Посетители с пониманием относятся к требованиям носить маски и подвергаться проверкам температуры у входа в ресторан или кафе, а также предъявлять зеленый QR-код на своих смартфонах, свидетельствующий о низкой вероятности того, что они могут быть носителями вируса. Столики перед каждыми новыми клиентами и после них тщательно обрабатываются дезинфицирующими жидкостями.

Сильно изменились в поствирусной жизни и гостиницы. Многие, например, убрали магазины и газетные киоски из холлов, а в тренажерные залы постояльцам приходится ходить со своей водой, потому что общие кулеры ушли в прошлое.

Особое внимание уделяется санитарной обработке. Причем, во избежание перекрестного загрязнения для каждой поверхности (зеркала, ванны или унитаза и т.д.) используются разные тряпки разного цвета.

Номера и другие помещения также обрабатываются ультрафиолетовыми озоновыми очистителями. Еще одна новация – номера должны простоять как минимум 24 часа пустыми, прежде чем в них селят новых постояльцев.

Поскольку определенные ограничения на поездки внутри страны все еще действуют, а для иностранцев Китай по-прежнему в основном закрыт, число постояльцев резко сократилось. Многие владельцы гостиниц считают, что возврата к более-менее нормальной работе придется ждать до появления вакцины против COVID-19.

Тематическим паркам типа шанхайского Диснейленда, открывшимся после трехмесячного карантина 11 мая, разрешено принимать не более 20% посетителей от пропускной способности в день для соблюдения требований социального дистанцирования. На входе, как обычно, обязательная маска, замер температуры и «код здоровья».

Ситуация в подобных заведениях значительно лучше, потому что спрос среди населения на них после жесткого трехмесячного карантина довольно высокий. По крайней мере, билеты распроданы на несколько дней вперед.

«Независимо от того, какие результаты будет показывать китайская экономика,- говорит Чжоу Минци, основатель и владелец шанхайской консалтинговой компании T-Identifier, специализирующейся на турсекторе,- всегда найдется достаточно богатых людей, которые поддержат Диснейленд».