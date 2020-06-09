Курс доллара: рубль отреагировал на неприятный сюрприз от Саудовской Аравии

В понедельник вечером рубль немного растерял часть своего роста к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти.

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 68,40 руб., что на 30 коп. ниже уровня закрытия пятницы.

Курс евро составил 77,23 руб., подешевев на 33,00 коп.

Таким образом, нацвалюта ближе к вечерним торгам растеряла часть своего роста, который наблюдался всю первую половину дня. При этом доллар и евро лишь немного отыграли свои позиции, благодаря мировым ценам на «чёрное золото», которые, несмотря на некоторое снижение во второй половине дня, продолжают оставаться на очень комфортном для рубля уровне.

Как считают эксперты, нефть затормозила в росте сразу после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиза бен Сальман заявил о том, что добровольные дополнительные ограничения добычи сырья со стороны Эр-Рияда, а также Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн баррелей в сутки будут действовать только в июне.

Это стало неприятным сюрпризом для нефтяных площадок. Днём же в понедельник цены на нефть стремительно дорожали. В частности, «чёрное золото» марки Brent торговалось выше 43 долл. за бочку, WTI – выше 40 долл. за баррель. После заявления саудовского принца вечером Brent уже зафиксировалась на отметке 40,94 долл., а WTI – на 38,12 долл.

Напомним, в субботу, 6 июня встреча участников сделки ОПЕК+, завершилась решением сохранить текущие квоты ещё на месяц. Тем самым, сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в день до конца июля. Изначально условиями сделки было предусмотрено смягчение условий: сокращение должны было с июля составить 7,7 млн баррелей в сутки. Кроме того, стороны пришли к договоренности по контролю за выполнением условий.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» напомнил, что утро понедельника началось для российской валюты с мощного укрепления к доллару до своих максимальных уровней с начала марта.

«Как и ожидалось, спекулянты начали неделю с того, что активно стали отыгрывать итоги заседания ОПЕК+. В какой-то момент даже казалось, что рубль сможет перешагнуть за отметку в 67,99. Но во второй половине дня наша валюта начала плавно снижаться вслед за нефтью», пояснил эксперт.

По его мнению, до конца этой рабочей недели, которая, как известно, будет короткой, возможно снижение волатильности в валютных парах.

«Дело в том, что зарубежные инвесторы будут ждать заседание Комитета по операциям на открытом рынке США. От его результатов во многом зависит в какую сторону качнётся курс рубля», – полает Союнов.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также считает, что сейчас рубль намертво привязан к доллару. Поэтому, как отметил он, когда с рынка нефти пришли новости, что стоимость марки Brent поднялась выше 43 долл. за баррель национальная валюта сразу же подобралась к неприступной на прошлой неделе отметке в 68,20 руб. и даже была близка к уровню 67,90-68,00.

«Однако пока взять этот барьер не получилось. Но как говорится, ещё не вечер. Тем более, что кроме нефти рубль поддерживает позитивный настрой, который пока сохраняется на глобальных рынках, основанный по-прежнему на ожиданиях восстановления мировых экономик после снятия карантинных ограничений, ранее введённых из-за пандемии коронавируса COVID-19. В этой связи, хотелось бы предположить, что в ближайшие дни у рубля будут шансы отправить доллар за отметку ниже 68,00», – заявил он, добавив, что на этих позициях рубль продержится всё-таки не долго.

Кравченко пояснил, что новости о возможном возобновлении туристических поездок за рубеж сыграют против рубля, так как потенциально повышается спрос на зарубежную валюту внутри страны.

«Но произойдёт это всё-таки не скоро, вероятнее всего ближе к августу, поэтому пока российская валюта может себя чувствовать вполне уверенно», – резюмировал он.

Григорий Жирнов из Нордеа-банка отметил, что ключевым событием для рубля на текущей неделе станет ещё одно важное событие, которые состоится в США. Речь идёт о двухдневном заседании американского регулятора.

«Почти наверняка центробанк США оставит ключевую ставку без изменений, так как переход к отрицательным ставкам пока не входит в планы ФРС. При этом внимание рынков привлекут комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Во многом от того, что он скажет будет зависеть ситуация на валютных площадках, в том числе на Московской бирже», – подчеркнул он.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB Николай Минко, Юрий Попов и Екатерина Сидорова дали прогноз по курсу рубля на конец года.

«Мы полагаем, что что отечественная валюта продолжит укрепляться и к концу 2020 года и отвоюет уровень в 64,00 руб. за доллар», – подчеркнули они, отметив, что многое будет зависеть от цен на нефть, международного фона и ситуации, связанной с возниконовением/не возникновением второй волны коронавируса.