Лукашенко: группы боевиков планируют устроить побоище на президентских выборах

Белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что во время президентских выборов группы боевиков захотят организовать побоище на центрально площади Минска.

«Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете, – цитирует главу Белоруссии РИА Новости. – Никто не расслабляется. Все понимают, что они придумают что-то новое».

При этом он убеждён, что возможные беспорядки придумают не кандидаты, они лишь массовка, а их хозяева, которые платят деньги.

«Все эти кандидаты – всего лишь простые исполнители», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, сначала представители ряда инициативных групп начинают злоупотреблять своим правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, а потом они сформируют «группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади в Минске».

«Хочу их всех предупредить, что ответ будет один... Надо понимать, что мы имеем дело с так называемыми «современными» предвыборными технологиями, которые не отличаются чистоплотностью. Всё мы это уже проходили и раньше. Обещаю, что мы не допустим раскола в обществе. И предпримем адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в Белоруссии», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. О своем желании принять участие в них уже заявили 14 человек.