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«Московский школьник» подал заявление в СК РФ против Навального и Соболь за неисполнение решения суда по защите репутации

Москва, 09.06.2020

«Московский школьник» обратился с заявлением в ГСУ СК РФ с требованием провести проверку в отношении Алексея Навального и Любови Соболь на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ. Обращение опосредовано неисполнением сотрудниками ФБК (НКО-иногент) судебного решения об удалении из Сети информации, порочащей честь и деловую репутацию компании.

Генеральный директор комбината питания «Московский школьник» Александр Буслаев обратился с заявлением в Главное следственное управление Следственного комитета РФ с требованием провести проверку в отношении сотрудников ФБК Алексея Навального и Любови Соболь.

В заявлении руководитель предприятия указал, что сотрудники ФБК Алексей Навальный и Любовь Соболь, а также бывшая работница предприятия Наталья Шилова в 2019 году распространяли в Сети недостоверные сведения (текстовые публикации, сообщения в соцсетях, материалы на YouTube) о комбинате питания, заявляя, что предприятие не соблюдает санитарные нормы и причастно к вспышке заболеваний у детей в конце 2018 года.

В октябре 2019 года «Московский школьник» инициировал процесс в Арбитражном суде Москвы о защите чести и деловой репутации, в рамках которого требовал признать распространяемые сведение Навальным, Соболь и Шиловой недостоверными и выплатить компенсацию. В декабре Арбитражный суд Москвы признал распространяемые сведения несоответствующими действительности и обязал сотрудников ФБК, а также Шилову удалить из Сети все недостоверные материалы в пятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Сотрудники ФБК предприняли попытку обжаловать решение. Однако 17 марта 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Постановление суда вступило в законную силу в день его принятия – 17 марта. То есть все недостоверные материалы должны были быть удалены до 23 марта 2020 года.

Согласно данным гендиректора «Московского школьника», Алексей Навальный и Любовь Соболь решение суда не исполнили. По состоянию на 5 июня в Сети можно найти материалы, подлежащие удалению. С Навальный LIve не удалено видео с недостоверными данными под названием «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы». Любовь Соболь не удалила порочащие честь и деловую репутацию «Московского школьника» записи в Twiiter и Facebook. Кроме того, ни один из ответчиков не опубликовал опровержения недостоверной информации.

В связи с этим, Буслаев обратился в ГСУ СК РФ с требованием провести проверку на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ – Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

Напомним, Арбитражный суд Москвы, помимо удовлетворения требований об удалении недостоверной информации, взыскал 88 млн рублей с Навального, Соболь и ФБК в пользу «Московского школьника» (по 29,2 млн рублей с работников и самой организации ФБК). С Натальи Шиловой взыскали всего 1 рубль компенсации. В апреле 2019 года экс-сотрудница «Московского Школьника» опубликовала видеообращение к россиянам, в котором рассказала, что на распространение клеветы о комбинате питания ее подтолкнули в ФБК, воспользовавшись тяжелым положением в связи с болезнью сына. Любовь Соболь обещала помощь ребенку, но по факту никакой поддержки оказано не было.

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