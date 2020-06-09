Москва досрочно сняла ограничения

Москва снимает зубы с полки

С 9 июня 2020 года власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускной режим. Вместе с ними отменен и график прогулок. Накануне, 8 июня мэр города Сергей Собянин опубликовал видеообращение, сообщив, что в результате общих усилий – и врачей, и горожан – удалось миновать катастрофы, и последовательно, день за днем, начать побеждать коронавирус.

Уже сегодня в Москве открываются парикмахерские и салоны, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. В прежнем режиме заработал каршеринг.

Также отменены ограничения на посещение городских кладбищ.

К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.

Через неделю, с 16 июня, можно будет отправиться планово лечить зубы. Откроются библиотеки, службы проката, риэлтерские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Откроют свои двери музеи, выставочные залы, распахнет ворота зоопарк. Можно будет начать посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны окажутся заполнены не более чем на 10%.

Рестораны и кафе город запланировал вернуть к жизни в два этапа: с 16 июня откроются летние веранды, а еще через неделю можно будут попасть и внутрь заведений.

Тогда же, 23 июня планируется отменить ограничения на работу спортивной индустрии: открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.

В тот же срок будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения и другие «элементы общественной инфраструктуры». Решение о снятии некоторых оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

Расслабляться рано

В России наблюдается разнонаправленная динамика: если в Москве число новых инфицированных не превышает 2 тысяч человек в день, то ситуация в регионах, где уже успели ослабить карантин, становится все хуже, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Важно помнить, говорит он, что отмена части ограничений вовсе не означает, что можно перестать следовать правилам по части дистанцирования и ношения масок.

Вся ответственность сейчас лежит на населении, которое должно быть заинтересовано в соблюдении всех требований безопасности и успешном завершении борьбы с коронавирусом. Со своей стороны правительство обязано максимально тщательно контролировать соблюдение всех норм и сохранять ограничения до тех пор, пока не проявится тренд на снижение числа инфицированных, говорит эксперт. Опыт Швеции показывает, что ситуация может очень легко выйти из-под контроля: в стране не только самая высокая смертность, но и ожидается самое сильное падение экономики со времен Второй мировой войны.

Это вовсе не означает, указывает Арсений Дадашев, что компании должны оставаться закрытыми: как мы видим, даже когда действовали самые сильные ограничения, люди продолжали заражаться, в том числе и в продуктовых магазинах. Однако, после отмены «выходных», при одновременном введении строгих правил по части масок и перчаток в Москве, ситуация в столице стала заметно улучшаться.

При этом бизнесмены вынуждены были либо нести убытки, соблюдая предписания правительства, либо работать скрытно. И все чаще они выбирали именно второй вариант, так как вопрос выживания стоит крайне остро. Разумеется, в таких условиях санитарные нормы соблюдаются гораздо слабее, чем при «открытом» формате работы, полагает эксперт.

К тому же, говорит он, возникает вопрос: а можем ли мы позволить себе продолжать сидеть на карантине? Как показывает практика, рано или поздно все страны приходят к отрицательному ответу. Около 40% компаний перевели процессы в онлайн, а около 20% решили полностью отказаться от аренды помещений.

Понятное дело, что сфере услуг и общепиту будет сложнее всего, именно за счет специфики своей работы. При этом, стоит ожидать консолидации вокруг сильных игроков, в том числе и по системе франчайзи: выстоять в одиночку малым предприятиям будет довольно сложно, особенно без договоренностей с собственниками помещений по сокращению арендной платы. Подобные заведения будут зарабатывать около 30-50% от прежней выручки в ближайшие месяцы и тратить около 30 тысяч рублей на средства защиты и санитаризацию.

В скором времени нас ждет голосование по поправкам в Конституцию, так что к этому большая часть ограничений может быть снята по всей стране, говорит Арсений Дадашев. Случайно ли совпали даты об отмене ограничений и подведения итогов проверки мэра — неизвестно, но действия чиновников явно координируются на самом высоком уровне. Тем не менее, сразу после голосования ситуация с коронавирусом может вновь ухудшиться, считает он, однако повторного закрытия экономики уже вряд следует ожидать. Причем, не только в России, но и других странах.

Что делать, пора

С все же с эпидемиологических позиций снятие ограничений в Москве вызывает вопрос, обращает внимание главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В момент их введения , в начале апреля число новых заражений в городе было менее 300 в сутки. В день объявления об отмене мер, 8 июня, число заболевших составляло свыше 2000. Исходя из этого критерия, пандемия не идет на спад, выйдя лишь на плато.

Опасность заразиться более чем в шесть раз выше, чем при введении режима самоизоляции, отмечает он. По стране в целом ситуация схожая. Количество новых случаев заболевания с середины мая стойко держится на уровне 8500-9000 в день, тогда как оно составляло 500-700 при начале действия ограничений.

И тем не менее, они отменяются. Причины – экономические и политические, уверен аналитик. Самоизоляция страшно бьет по экономике, ее продолжение резко усугубило бы кризис. Тем более, требуется дать возможность свободного передвижения людей для голосования по поправкам в Конституцию. Данные соображения определяют решение не только в Москве, но и в регионах. Страна выходит из ограничительных мер, хотя это рано по меркам развития пандемии.

Причем дело явно не в юридических формальностях, полагает Марк Гойхман. Да, Михаилом Мишустиным была инициирована проверка Минюста законности указанных мер, принятых Москвой и регионами. Но обнародованный результат проверки – признание их правомерными и необходимыми, соответствующими ситуации.

Однако месяцы самоизоляции уже нанесли сильнейший экономический удар по людям. По оценке ВШЭ, снижение реальных доходов населения во втором квартале может составить 21,8% в годовом исчислении. Принятые антикризисные меры поддержки уменьшат это падение только до 19,6%. В целом за год показатель сократится, по прогнозу, на 8-12%.

Год дна

Такие расчеты представляются вполне релевантными, внушают доверие, считает Марк Гойхман. И поскольку восстановление хозяйства и деловой активности обещает быть длительным, то и возврат доходов к «допандемическому» уровню может затянуться на много месяцев. Вероятно, они станут расти от «дна» в 2021 году, но восстановятся не ранее 2022 года. Усиливается и безработица. На пике 2020 г. она может вырасти до 6-7%, а в случае повторной волны пандемии и карантина – до 8-10%.

Тем не менее, уверен управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев, решение властей столицы являются образцом для глав других регионов, связано это прежде всего с тем, что именно в Москве была самая тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка. Соответственно, следуя простой логике, снятие ограничений в Москве подразумевает, что другие регионы также могут последовать этому примеру. Исключение скорее всего составит Республика Дагестан, так как так там до сих обстановка довольно тяжелая.

Вирус до сих пор не побежден, однако все без исключения принимают максимально возможные меры для ограничения его распространения, считает эксперт.

Судя по принимаемым властями решениям, пик заболеваемости уже преодолен, правда, непонятно когда именно. Очевидно, говорит Алексей Гавришев, подведение итогов проверки Минюстом и заявление об отмене карантинных мер являются взаимосвязанными событиями.

Можно с уверенностью сказать, что ущерб, нанесённый экономике коронавирусной инфекцией, колоссален, и будет ощущаться еще продолжительное время, так как восстановление малого бизнеса займет годы. Остается рассчитывать на то, что региональными и федеральными властями будут предприниматься грамотные меры, направленные на восстановление всех секторов экономики.