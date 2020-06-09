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В районе озера Байкал произошло землетрясение

Москва, 09.06.2020
  • В районе озера Байкал произошло землетрясение

Из открытых источников

В акватории озера Байкал на границе Иркутской области и республики Бурятии 9 июня в 5:51 по местному времени зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9 баллов, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Согласно данным организации, землетрясение произошло в точке с координатами 53.51 градуса северной широты 108.14 восточной долготы. Эпицентр землетрясения находился на дне Байкала между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос. Энергетический класс подземного толчка организация оценила на 11. Толчки в эпицентре ощущались, как 5 баллов, а в прилегающих к озеру населенных пунктах  Онгурен, расположенной в Иркутской области, а также Максимиха, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин, относящихся к Бурятии - 3 балла. Это второе землетрясение вблизи Ольхона в июне, и седьмое с начала 2020 года, сообщают данные сейсмокарты.

Ранее сообщалось, что в Заполярье разлилось несколько тонн нефти из аварийной скважины. Собеседник агентства пояснил, что «произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе из-за чего вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины». К настоящему моменту скважину удало перекрыть силами МСЧ и военных. Источник сообщил, что «разлив более не происходит». 

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