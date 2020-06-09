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Нефть дорожает на заявлениях саудовского министра энергетики

Москва, 09.06.2020
  • Нефть дорожает на заявлениях саудовского министра энергетики

Из открытых источников

Цены на нефть эталонных марок 9 июня повышаются после завершения предыдущей сессии в минусе на фоне отказа Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ продлить добровольное ограничение добычи, передает ТАСС.

К 8:12 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставкой в августе на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures составили $40,84 за баррель, подорожав на $0,04 (0,1%). В ходе торгов накануне контракт подешевел на $1,5 (3,6%).

Контракты с поставкой в июле в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,15 или 0,39%, подорожав на $38,34 за баррель. К закрытию рынка 8 июня цена июльских фьючерсов снизилась на $1,36 (3,4%).

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ готовы придерживаться ограничений в добыче нефти на 1,2 млн б/с только в июне. По заявлению аналитиков ANZ, «рынок был разочарован тем, что Саудовская Аравия решила не продлевать дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с, которое она осуществляла помимо согласованной квоты».

На настроение участников рынка повлияла новость о скором возвращении ливийских поставок на рынок, в частности ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) сообщила 8 июня, что готова вывести на полную мощность крупнейшее нефтяное месторождение страны Шарара в течение 90 дней. Ранее месторождение простаивало полгода после того, как в начале текущего года Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, блокировала объекты нефтяной промышленности. На месторождении уже запущено пять скважин, сообщают арабские СМИ.

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