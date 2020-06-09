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Некоторые операторы каршеринга в Москве продолжают работать по схеме аренды от пяти дней

Москва, 09.06.2020

Некоторые компании-операторы каршеринга, несмотря на снятие ограничений, пока не обновили линейку тарифов, оставив возможность аренды автомобиля от пяти дней. Речь, в частности, идёт о компании «Яндекс.Драйв». При этом в службе поддержки сервиса подтвердили, что аренда на пять дней и более сохраняется, однако теперь пользователем не надо вводить цифровой пропуск в связи с их отменой с 9 июня.

С такой же ситуацией столкнулись также пользователи Youdrive, однако в этой компании пока не стали комментировать данную информацию, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, работа операторов каршеринга в Москве была приостановлена с 22 апреля из-за пандемии коронавируса. 25 мая мэрия российской столицы частично разрешила возобновить работу: арендовать автомобили можно было при наличии цифрового пропуска и при условии аренды от пяти дней.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене в российской столице с 9 июня режима самоизоляции. В частности, отменяются ограничения на работу каршеринга.

В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович обратилась к москвичам с призывом после отмены всех карантинных ограничений «по-прежнему тщательно и часто мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать респираторный этикет».

Дальнейшее развитие эпидемии, по ее словам, полностью будет завысить о поведения жителей Москвы. При этом представитель ВОЗ считает необходимым и дальше проверять все подозрительные случаи заболевания ОРВИ, изолировать и лечить инфицированных, отслеживать их контакты, а также заботиться о здоровье медиков и держать на готовности медицинские мощности на случай новой вспышки заболеваемости.

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