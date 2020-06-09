Отдых на курортах России может подорожать на 30%

Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов, отдых для россиян этим летом на курортах внутри страны может обойтись на 20-30% дороже, чем в прошлом году.

Это связано не только с «желанием отбить упущенную прибыль» из-за эпидемии коронавирусной инфекции, но также из-за возросшего спроса на отдых на внутренних курортах в условиях закрытия границ, поделился он в интервью с газетой «Известия»

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», - рассказал Курносов. Рынок въездного туризма в РФ в этом году скорее всего будет «нулевым» из-за того, что для иностранцев границы России пока закрыты, а высокий туристический сезон приходится в стране на период с мая по сентябрь.

Как сообщил ранее премьер России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, граждане России смогут выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Также в страну смогут въезжать иностранные граждане для лечения.

Россия полностью закрыла границы 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, вспышку которой ВОЗ объявила 11 марта пандемией. Продолжают полеты за рубеж на вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.