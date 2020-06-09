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Прогноз погоды на выходные: синоптики обещают россиянам новые климатические сюрпризы

Москва, 09.06.2020
  • Прогноз погоды на выходные: синоптики обещают россиянам новые климатические сюрпризы

Фото из открытых источников

Очень высокий температурный фон, который накрыл почти всю Русскую равнину, совпал с ослаблением или полной отменой карантинных мер в большинстве регионов страны, которые ранее были ведёны из пандемии коронавируса.

Однако, как предупреждают синоптики, жара недолго будет радовать россиян. Уже в эти выходные, а начнутся они уже в пятницу 12 июня, нас всех ждут новые климатические сюрпризы. 

Погода в Москве на выходные. Точный прогноз синоптиков

По прогнозам синоптиков, аномальная жара, которая с начала этой недели испытывает на прочность москвичей, к выходным отступит, а погода в регионе вернётся к климатической норме.

Так, 12 июня после 30-градусного зноя воздух в столице остынет до плюс 20-22, что как поясняют специалисты, является нормальным показателем для начала второй декады первого календарного месяца лета 2020 значения.

Но резкое снижение температуры будет всё-таки ощущаться. Дополнительный дискомфорт доставят осадки, которые в субботу, 13 июня, усилятся. При этом неприятным климатическим сюрпризом для москвичей, многие из которых планировали первые после отмены режима самоизоляции выходные провести на природе, станет похолодание до плюс 16-18.

В Подмосковье будет ещё прохладнее – в ночь на воскресенье в некоторых районах области ожидается всего плюс 10. Поэтому тем, кто собирается отправиться на свои дачные участки, рекомендуем захватить с собой тёплые вещи.  

Прогноз погоды на выходные в Европейской России

Пока жуткая жара наблюдается на севере и юге Европейской России. Так, в ближайшие дни выше 30 градусов будет в Архангельске, в Карелии – плюс 34-36, в Астрахани – плюс 42. В центральных регионах страны также аномальный зной. Например, в Смоленской, Орловской и Липецкой областях столбики термометров превысят отметку в 33-35.

Однако уже в праздничный день 12 июня европейская часть страны окажется во власти атмосферного фронта, пройдут дожди, местами сильные, возможно усиление ветра, а температура воздуха станет постепенно понижаться. В пятницу утром в Орле и Липецке воздух остынет до плюс 12-13, в Твери – до плюс 10-12, в Рязани – до плюс 8-10. 

Таким образом, начиная с пятницы, почти всю европейскую территория страны ожидает похолодание (плюс 18-24), а очень неприятным сюрпризом станет шквалистый ветер и сильный ливень который повсеместно будет идти до утра 15 июня.   

Погода на выходные в Татарстане

В Татарстане погода испортится немного раньше – уже в ночь на среду, 10 июня, погодные условия в республике резко поменяются – по прогнозу синоптиков, ожидаются сильные дожди, в отдельных районах выпадет град, прогремят грозы. Возможно усиление ветра, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду.

Днём 10 и 11 июня в Татарстане погода станет умеренно теплой – плюс 24-26, после полуночи похолодает до плюс 16.

На этом климатические сюрпризы не закончатся. 12 июня через всю территорию республики пройдёт холодный атмосферный фронт с грозовыми дождями и сильным порывистым ветром, понизится и температурный фон. Так, в Казани ожидается днём плюс 21-22, ночью – плюс 10-12.

В субботу, 13 июня после прохождения холодного фронта, ветер резко изменит свое направление, и северо-восточными воздушными потоками на территорию республики осуществится холодное вторжение. Такая погода сохранится и в дневные часы воскресенья, когда воздух прогреется всего до плюс 14-18.

Погода на выходные в СПб

Неприятные климатические сюрпризы обещают синоптики к концу недели жителям Санкт-Петербурга. Пока же в городе на Неве держится очень тёплая погода. Например, сегодня воздух прогревался до плюс 27-28. Завтра также комфортно, но уже не так жарко – плюс 23-24.

А вот в ночь на четверг столбики термометров опустятся до плюс 14-15. Днём 11 июня – всего плюс 18. В День России похолодает ещё сильнее – как прогнозируют метеорологи, градусники выше плюс 16 не покажут даже в светлое время суток.

В субботу и воскресенье город на Неве ждёт очередной климатический сюрприз, но уже приятный. Ожидается, что в Ленинградскую область ворвется тёплый Атлантический фронт, который повысит температурный фон до плюс 20-23, возможны кратковременные осадки.

Полезная информация

Ношение масок остаётся пока обязательным почти для всех регионов России. При этом в условиях аномальной жары, которая накрыла сейчас страну, одноразовые маски необходимо менять каждые 20–30 минут.

Как пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, температурный фон выше плюс 27-28 вызывает обильное выделение пота, что в свою очередь повышает влажность маски и выводит из строя защитный слой.

Кроме того, специалист настоятельно рекомендует в период жаркой погоды отказаться от чёрных масок, которые притягивают солнечные лучи. По его мнению, необходимо также избегать плотных, особенно синтетических изделий, а отдать предпочтение маскам из тонкого хлопка, марли или стандартным медицинским.

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