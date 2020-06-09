Рубль играет против ФНБ

Падение курса доллара на 10 рублей, а евро — на 9 рублей отрезало больше 700 миллиардов рублей от Фонда национального благосостояния, где к началу кризиса — на 1 апреля — было накоплено, по данным Минфина, 165 млрд долларов или 12, 855 триллионов в национальной валюте. На 1 июня общий размер ФНБ в долларовом выражении вырос и лишь чуть не дотягивал до 171 млрд долларов, но в рублевом эквиваленте это составляло лишь 12,161 трлн.

Ликвидных средств в фонде осталось 8,205 трлн рублей, говорится в опубликованном на сайте Минфина пресс-релизе «О результатах размещения средств ФНБ на 1 июня 2020 года». Это 53,4 млрд долларов, 46 млрд евро и 8,9 млрд фунтов стерлингов, и 40, 27 млрд. рублей, размещенных на валютных счетах в ЦБ.

Оставшаяся треть из указанных 12,161 трлн рублей треть уже «пристроена». 2,162 трлн рублей вложены в контрольный пакет акций Сбербанка, 540,6 млрд рублей выделены на поддержку ВЭБа, 138,4 млрд рублей — на помощь ВТБ и Газпромбанку, 3 млрд долларов «похоронены» в еврооблигациях Украины, купленных за два месяца до бегства из страны Виктора Януковича. А 222,2 млрд рублей и 4,1 млрд долларов освоены в рамках «самоокупаемых инфраструктурных проектов».

Заметим, что из 724 млрд рублей, на которые «похудел» ФНБ в мае,

на покрытие дефицита федерального бюджета потратили только 193,1 млрд рублей, все остальное Минфин потерял на курсовой разнице. Доллар, который на пике в 20-х числах апреля стоил 77 рублей, сегодня торгуется чуть выше 68, курс евро упал с 83 до 77 рублей.

Минус «коронавирусная премия»

Ни для кого не секрет, говорит старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, что самый простой инструмент для сокращения объемов дефицита бюджета РФ — это контролируемая девальвация рубля. Укрепление отечественной валюты в середине апреля и мае заставило использовать резервы ФНБ в полной мере, что является не самой хорошей новостью. С другой стороны, фонд и создавался в качестве общенациональной «подушки безопасности».

К настоящему времени рубль полностью отыграл в парах с иностранными валютами всю коронавирусную премию и укрепился за счет общего оптимизма на мировых рынках капитала и растущей нефти. Однако даже при таких вводных рост курса рубля выглядит чрезмерным и сводит к минимуму усилия властей по стабилизации финансовой ситуации. Здесь явно напрашивается коррекция по доллару в область 72-75 руб., прогнозирует Анна Бодрова.

Чем дальше, тем дороже

Между тем, уверен главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, никакой угрозы для бюджета в укреплении курса рубля нет, так как оно очень мимолетно. Продажа валюты на открытом рынке в виде интервенций выполняет для регуляторов сразу 2 функции: в результате сделки получаются рубли, которые можно использовать для замещения выпадающих доходов, и одновременно падают котировки пары доллар-рубль, плюс спекулянты играют всегда синхронно с регулятором, загоняя котировки еще ниже, откуда можно рассчитывать выкупить валюту обратно.

А с учетом геополитической ситуации, санкций, последствий пандемии, различных техногенных факторов, внезапно проявляющихся в силу изношенности промышленной инфраструктуры страны, достижение парой доллар-рубль отметки 90-100 рублей — это вопрос года-1,5 лет, считают в «Алор Брокер». То есть укрепление рубля продлится не более 2-3 месяцев, а падение курса будет и внезапным, и растянутым во времени на несколько лет. Финансовые власти, будучи профессионалами рынка, смогут и из этого извлечь дополнительный доход для бюджета, снижая зависимость от котировок нефти, которые, возможно, надолго останутся на низких уровнях.

Тут, уверен Алексей Антонов, стоит копировать логику действий регуляторов: если на пике стоимости валюты не удалось ее продать, то стоит попытаться купить ее равными частями по мере падения ее курса. Доллар дешевле 70 рублей — это «подарок», который в том числе возможен из-за того, что ослабевает и сам доллар, временно, вследствие беспорядков в США. Как только беспорядки будут успокоены, цена в 68,5 рублей за доллар останется далеко позади, а вместе с ростом курса доллара будет дешеветь и нефть, и для рубля это будет пагубно вдвойне.

Скорая отмена карантина в России говорит о том, добавляет эксперт, что власти пытаются спасти бюджеты через спасение бизнеса, банкротящегося из-за невозможности работать. Можно сделать вывод, что масштабной эмиссии рублей, раздачи «вертолетных» денег не будет, несмотря на дефицит бюджета, и это плюс для рубля.