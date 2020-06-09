Северная Корея разрывает связь с Южной Кореей

КНДР отключила все линии связи с Республикой Корея 9 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Это станет первым шагом к прекращению любых связей с Сеулом: «Мы пришли к выводу, что сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями и вести с ними переговоры не имеет смысла, так как они лишь вызывают наше негодование», говорится в правительственном заявлении, переданном агентством. В нем также сказано, что действия в отношении Южной Кореи должны носить характер борьбы с вражеским государством.

На протяжении нескольких дней КНДР угрожала закрыть свой южнокорейский офис связи, если соседи не остановят отправку листовок и других антикоммунистических материалов на территорию государства.

По сообщению Reuters, сегодня утром там не ответили на звонок в офис связи, также остался без ответа и звонок на военную горячую линию. Такие звонки раньше проводились ежедневно, как средство проверки соединения и способ коммуникации двух государств.

Профессор международных отношений Чу Джейву утверждает, что распространение агитационного материала – это далеко не единственная причина прекращения связи: «Я думаю, они пытаются выжать что-то из Южной Кореи», — цитирует его Reuters. Сильное экономическое давление в связи с пандемией COVID-19 и ужесточением международных санкций заставляют КНДР пойти на крайние меры.

Представитель Северно-корейского комитета США Даниел Верц также подчеркнул, что «постоянные каналы коммуникации требуются особенно во время кризиса. Они отключили линии связи, чтобы создать атмосферу увеличенного риска».

События 9 июня являются очевидным шагом назад в отношениях двух стран. Нынешнее решение правительства КНДР осложняет попытки других государств убедить Северную Корею не осуществлять свою ядерную программу.

Действие линии связи прерывалось на несколько месяцев в 2017 году на фоне сильной напряженности между странами, и было возобновлено в начале января 2018 года.