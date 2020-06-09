Вход/Регистрация Подписка

В России 8,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Москва, 09.06.2020
  • В России 8,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

facebook.com/dealetant68

По сообщения оперативного штаба, в России за минувшие сутки зафиксировано 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции. 38,1% новых пациентов не имели никаких проявлений болезни. В общей сложности в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции. По сообщению штаба суточный прирост в стране колеблется между 8,3 - 9,4 тыс. и держится на одном уровне уже две недели. Доля Москвы в общем приросте стабильно снижается, начиная с середины мая, зато стабильно, начиная с 12 мая, растет доля приростов в регионах, с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс. Число новых диагнозов в Москве за этот период упало с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.

Число безвозвратных потерь за сутки составило в России 171 человек, всего летальных исходов 6 142. Выздоровело за последние 24 часа еще 11 709 человек, всего вылечившихся 242 397. В общей сложности в РФ количество активных больных составляет 236 714, выздоровел в стране каждый третий пациент.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США, где число больных вплотную приблизилось к 2 млн.  и составляет 1,96 млн, на втором месте Бразилия, где число инфицированнывх стремительно растет (707,4 тыс.).

Статистика заболевания коронавирусом в регионах

В Москве ситуация нормализуется, но город по-прежнему на первом месте по числу заболевших - зарегистрированы 1 572 новых случая COVID-19 за сутки. Число летальных исходов в столице составило 59 ч, выздоровели - 5 390. В Подмосковье выявлено 739 новых заболевших. На третьем месте в Санкт-Петербург, где 318 новых эпизодов. В пятерке Нижегородская область (+242) и Свердловская область (+242). В Воронежской области (+220), в Иркутской области (+206), в Ростовской области (+187), в Красноярском крае (+157). По 143  новых диагноза поставлено в Смоленской и Челябинской областях. В Дагестане 108 новых больных, а в Новосибирской области – 104. В остальных российских регионах зафиксировано менее 100 случаев новых коронавирусных больных.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  2. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
  3. Срок сдачи ЕГЭ подтвердил президент
    В связи с распространением коронавирусной инфекции изменились сроки и порядок проведения Единого государственного экзамена летом 2020 года
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама