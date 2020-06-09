В России 8,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

По сообщения оперативного штаба, в России за минувшие сутки зафиксировано 8 595 новых случаев коронавирусной инфекции. 38,1% новых пациентов не имели никаких проявлений болезни. В общей сложности в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции. По сообщению штаба суточный прирост в стране колеблется между 8,3 - 9,4 тыс. и держится на одном уровне уже две недели. Доля Москвы в общем приросте стабильно снижается, начиная с середины мая, зато стабильно, начиная с 12 мая, растет доля приростов в регионах, с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс. Число новых диагнозов в Москве за этот период упало с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.

Число безвозвратных потерь за сутки составило в России 171 человек, всего летальных исходов 6 142. Выздоровело за последние 24 часа еще 11 709 человек, всего вылечившихся 242 397. В общей сложности в РФ количество активных больных составляет 236 714, выздоровел в стране каждый третий пациент.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США, где число больных вплотную приблизилось к 2 млн. и составляет 1,96 млн, на втором месте Бразилия, где число инфицированнывх стремительно растет (707,4 тыс.).

Статистика заболевания коронавирусом в регионах

В Москве ситуация нормализуется, но город по-прежнему на первом месте по числу заболевших - зарегистрированы 1 572 новых случая COVID-19 за сутки. Число летальных исходов в столице составило 59 ч, выздоровели - 5 390. В Подмосковье выявлено 739 новых заболевших. На третьем месте в Санкт-Петербург, где 318 новых эпизодов. В пятерке Нижегородская область (+242) и Свердловская область (+242). В Воронежской области (+220), в Иркутской области (+206), в Ростовской области (+187), в Красноярском крае (+157). По 143 новых диагноза поставлено в Смоленской и Челябинской областях. В Дагестане 108 новых больных, а в Новосибирской области – 104. В остальных российских регионах зафиксировано менее 100 случаев новых коронавирусных больных.