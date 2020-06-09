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Трамп сокращает американский контингент в Германии

Москва, 09.06.2020
#США
#НАТО
#Политика
  • Трамп сокращает американский контингент в Германии

Zuma\TASS

Многие сотрудники Совета национальной безопасности и других министерств правительства США узнали о сокращении численности американского контингента на территории Германии на 9,5 тыс. человек из СМИ. В Пентагоне и вовсе утверждают, что до сих пор не получили официального распоряжения, подписанного президентом Трампом.

Численность войск США, находящихся на территории ФРГ, сокращается с 34,5 тыс. человек до 25 тысяч. При этом в Белом доме подчеркивают, что вывод войск является результатом многомесячной работы и ни в коем случае не свидетельствует о каких-то разногласиях или плохих отношениях между Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая недавно обидела американского коллегу, отказавшись приезжать на саммит G7 в июне. Тем не менее, для многих высокопоставленных сотрудников Белого дома, Госдепа и Министерства обороны оно оказалось полной неожиданностью, утверждает Reuters.

Объяснений сейчас выдвигается великое множество, начиная от обиды Трампа из-за срыва саммита G7 и заканчивая влиянием экс-посла США в ФРГ Ричарда Гренелла. Гренелл, покинувший пост посла неделю назад, отказался отвечать на вопрос о своем участии в принятии решения о выводе войск, но подтвердил, что вопрос действительно прорабатывался с прошлого года. Он также напомнил о сильном недовольстве Трампа тем, что Германия никак не может увеличить расходы на обороны до 2% от ВВП, и подчеркнул, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Германия – единственный член альянса, не представивший серьезного плана по выполнению этого неофициального требования.

Решение о выводе американских войск стало неожиданностью и для Берлина. Немецкое правительство узнало о нем в минувшую пятницу из статьи в Wall Street Journal и еще тоже не получило официального подтверждения из Вашингтона.

Сокращение американского контингента в Германии может ухудшить трансатлантические связи. Оно также напоминает о резкой критике Трампом отдельных членов НАТО и, в первую очередь Германию, за то, что они мало тратят на оборону, и его слова о полезности и необходимости существования Североатлантического альянса. 

И в Брюсселе, и особенно в Берлине сообщение о выводе американских войск встретили с большой тревогой. Так, координатор по связям с США в правительстве ФРГ Петер Бейер назвал его в интервью изданию Rheinische Post «неприемлемым». Сожалеет о решении американского руководства и глава немецкого МИД Хайке Маас. Он, кстати, назвал отношения между Германией и США «сложными».

Часть выведенных из ФРГ войск может быть переведена в соседнюю Польшу, говорили ранее Гренелл и посол США в Польше Жоржет Мосбахер. Если прогноз послов подтвердится, то оскорбление Берлину будет вдвойне сильнее.

Европейцам остается надеяться, что этот вывод войск так же, как и ряд других, объявленных Дональдом Трампом примерно в такой же манере, так и останется на словах.

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