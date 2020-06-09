В крови актёра Ефремова обнаружены следы наркотиков

В крови известного российского актёра Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, обнаружены следы наркотиков.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, наркотики выводятся из организма не сразу и еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления. При этом отмечается, что речь может идти о кокаине.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июня поздно вечером Михаил Ефремов, который находился за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу через двойную сплошную линию, где произошло столкновение с фургоном «Лада», за рулем которого находился курьер интернет-магазина.

В результате случившегося мужчина получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, и был экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. В 05:00 мск он скончался.

Экспертиза и многочисленные свидетельства показали, что артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.