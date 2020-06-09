На Ленобласть обрушился град размером с яйцо

На Санкт-Петербург 9 июня, обрушился град размером с перепелиное яйцо. Фотографии публикует ресурс «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Жители северной столицы массово фотографировали осадки.

«Небольшой дождик с градом накрыл Петербург. Сначала температура +32, а на десерт ливень с градом, чтобы все остыли», - написал автор поста петербуржец Игорь Королёв.

На кадрах видно, что осадки, которые принесла гроза редкие по величине. В комментариях уточняется, что град могли наблюдать жители Колпинского и Московского районов города. Накануне он прошёл в Выборге. Участники сообщества сравнили выпавшие осадки и жару с фильмом об апокалипсисе, который начинался по аналогичному сценарию.

Жители других районов города сообщают, что град был размером с голубиное яйцо, бил по автомобилям и повреждал крыши зданий.