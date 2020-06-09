В Москве вновь работают все виды проездных

После отмены режима самоизоляции и пропусков в Москве вновь заработали все виды проездных для поездок на общественном транспорте. Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба городского департамента транспорта, единственным исключением останутся проездные билеты в наземном транспорте, которые до введения режима самоизоляции можно было купить у водителей.

При этом продлить свои проездные можно будет с 12 июня, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. Отмечается, что это можно сделать в кассах метро и киосках «Мосгортранса».

Напомним, во время действия режима самоизоляции и пропусков социальные карты были заблокированы. Кроме того, были недоступны любые виды проездных и оплаты поездок кроме карты «Тройка», так как к ней привязывался цифровой пропуск.

Ранее сообщалось, что с 9 июня в Москве отменяется ряд ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что ограничения будут сниматься в три этапа. Начиная с сегодняшнего дня для москвичей отменяются пропуска, прогулки по графику, а также режим самоизоляции. С этого же дня открываются кладбища для посещения, салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг.

16 июня возобновят работу музеи и выставки, врачи начнут оказывать плановую медицинскую помощь. 23 июня можно будет возобновить посещение фитнес-клубов, бассейнов, откроются детские сады. Рестораны и кафе возобновят работу в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 9 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 595 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 485 253 случаев коронавирусной инфекции.

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте