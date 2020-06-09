В Турции рассказали, когда ждут первых российских туристов

В Турции рассказали, когда ждут первых туристов из России. По словам министр туризма и культуры этой страны Мехмета Эрсоя, нормализация туризма пройдёт в очень короткие сроки.

При этом он подчеркнул, что Турция не будет требовать тестов, справок или иных документов, подтверждающих отсутствие COVID-19. Однако у всех туристов будут бесконтактно измерять температуру, передаёт РИА Новости.

Но для теста ПЦР в медицинский пункт, который будет развернут прямо на пограничном контроле, пригласят только тех, у кого температура тела будет выше 38 градусов. Результат скрининга на коронавирус обещают уже через час.

Также отмечается, что Турция не откажет в лечении тем, кто заболеет коронавирусом или любой другой инфекцией на отдыхе. Однако не уточняется, будет ли это лечение в государственных больницах платным или бесплатным.

Эрсой также рассказал, что переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения продолжаются, подчеркнув, что Турция среди первых стран, с которыми РФ хотела бы снова возобновить рейсы.

«В борьбе с пандемией коронавируса Россия очень хорошо управляет процессом. Поэтому я надеюсь, что авиасообщение с между Турцией и РФ возобновится уже в июле», – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистам прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля.

По словам представителя Кремля никаких конкретных дат возможного возобновления международных перелетов пока нет.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 9 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 595 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 485 253 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 572 новых заболевших. Это самый низкий показатель с середины апреля. При этом доля Москвы в общем приросте стабильно снижается, начиная с середины мая. Число новых диагнозов в Москве за этот период упало с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.

Зато стабильно, начиная с 12 мая, растет доля приростов в регионах, с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс. За сутки в Подмосковье зафиксировано 739 новых случаев инфицирования. Далее следуют Санкт-Петербург, Нижегородская область (+292) и Свердловская область (+242).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 142 (+171 за сутки), выздоровело – 242 397 (+11 709).

Россия по-прежнему на третьем месте в мире в антирейтинге по числу заболевших коронавирусом. На первом – США, где число больных вплотную приблизилось к 2 млн. и составляет сейчас 1,96 млн, на втором месте Бразилия, где число инфицированнывх стремительно растет (707,4 тыс.).

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