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Представитель ВОЗ обратилась к москвичам с призывом

Москва, 09.06.2020

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович обратилась к москвичам с призывом после отмены всех карантинных ограничений «по-прежнему тщательно и часто мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать респираторный этикет». Дальнейшее развитие эпидемии, по ее словам, полностью будет завысить о поведения жителей Москвы. При этом представитель ВОЗ считает необходимым и дальше проверять все подозрительные случаи заболевания ОРВИ, изолировать и лечить инфицированных, отслеживать их контакты, а также заботиться о здоровье медиков и держать на готовности медицинские мощности на случай новой вспышки заболеваемости.

Вуйнович заявила также, что «уровень заболеваемости и новых случаев коронавируса снижаются благодаря применению жестких мер общественного здравоохранения, а не благодаря естественному пути развития эпидемии, цитирует «Интерфакс». Она отметила, что ВОЗ может только определить критерии, которые необходимо учитывать при принятии решения по снятию ограничений, само решение остается за московскими властями.

Напомним, накануне стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется ряд ограничений, связанный с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что ограничения будут сниматься в три этапа. Начиная с 9 июня для москвичей отменяются пропуска, прогулки по графику, а также режим самоизоляции. С этого же дня будут открыты кладбища для посещения, салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг. 16 июня возобновят работу музеи и выставки, врачи начнут оказывать плановую медицинскую помощь. 23 июня можно будет возобновить посещение фитнес-клубов, бассейнов, откроются детские сады. Рестораны и кафе возобновят работу в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.

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