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Белоруссам не удалось продавить снижение цены на российский газ

Москва, 01.07.2020

Судя по заявлению посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко, Минску не удалось значительно продвинуться в переговорах с Москвой по ценам на газ. Накануне этот вопрос обсуждался на переговорах с участием министров энергетики двух стран и главы «Газпрома».

О конкретных решениях не было сказано ни слова, правда, как заметил дипломат на онлайн-брифинге, приуроченном ко Дню независимости Белоруссии, «по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа».

Еще раз подчеркнув, что нынешние цены категорически не устраивают белорусскую сторону, Семашко подчеркнул, что надо продолжать ставить задачу добиваться от «Газпрома» поставок газа по внутрироссийским ценам.

 «К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», - заявил белорусский посол.

При этом он упрекнул «Газпром» в неисполнении ранее достигнутых договоренностей. «Мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка. И не позднее 1 июля прошедшего уже 2019 года мы должны были не просто разработать, а пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее - бессрочное соглашение. Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось», - цитирует Семашко агентство БЕЛТА.

Как сообщил дипломат, Белоруссия также продолжает настаивать на компенсации налогового маневра, предпринятого в нефтяной отрасли РФ, белорусским НПЗ наравне с российскими.

Налоговый маневр, отметил Семашко, больно бьет по экономике Белорусскии, а кроме того, серьезно нарушает как двусторонние договоренности, так и соглашения, подписанные в рамках Евразийского экономического союза – они, по его словам, не допускают введения внутренних пошлин и осуществления иных подобных действий.

Посол проинформировал также, что практически согласован протокол между министерствами финансов о межбюджетной компенсации премии, которая выплачивается белорусской стороной российским нефтяным компаниям. Ранее белорусской стороне удалось выторговать у российских компаний значительное снижение ее размера - с 11,7 до 4,7 доллара за тонну нефти.

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