Чем полезен интернет-сервис «Мое здоровье»

Структура собственности компании

Создателями интернет-площадки «Мое здоровье» https://moezdorovie.ru/ стали в 2017 году бизнесмен Эрик Бровко и генеральный директор ИТ-компании «Рексофт» Александр Егоров. Они профинансировали стартап-проект в Санкт-Петербурге, инвестировав в него одиннадцать миллионов рублей своих денег, а потом получили грант Фонда Бортника, величина которого составила два миллиона рублей. Спустя год партнеры привлекли в проект в качестве инвестора Дмитрия Васильева – топ-менеджера одного из самых крупных отечественных ИТ-интеграторов «КРОК». Точная сумма вложений Васильева тогда не была названа, однако есть информация, что вместе с Бровко они вложили в проект двадцать восемь миллионов рублей.

На текущий момент времени, по информации ЕГРЮЛ, доля Дмитрия Васильева в проекте уменьшилась с 35% до 17,5%. Эрику Бровко принадлежит 45,5%, доля Александра Егорова составляет 17%, Теймура Штернлиба – 17,5%, Виктора Шкипина – 2,5%.

Основные функции проекта

С помощью мобильного приложения и интернет-площадки «Мое здоровье» любой человек может выяснить номер своего полиса обязательного медицинского страхования, записаться в медицинские госучреждения, пройти интернет-тестирование на обнаружение факторов риска социально значимых болезней в соответствии с международными нормами, вести личный дневник здоровья, а также получать рекомендации специалистов на основе его индивидуальных особенностей. По информации компании, численность аудитории онлайн-площадки превышает 100 тыс. пользователей. Проект наладил сотрудничество с 478 медицинскими учреждениями, количество врачей, внесенных в базу платформы, превысило 7 тыс. человек.

Компания «Здоровье города» взаимодействует с госсектором медицины, способствуя при этом цифровизации санкт-петербургского здравоохранения. У нее подписаны соглашения с пятью федеральными медицинскими высшими учебными заведениями и четырнадцатью региональными профилактическими центрами.