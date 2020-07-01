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Избиратели Дальнего востока продемонстрировали необычную активность при голосовании по поправкам в Конституцию

Москва, 01.07.2020

По данным Центризбиркома, регионы, где к настоящему моменту уже закончилось голосование, показали высокую электоральную активность.

Так на 18:00 явка избирателей в Чукотском автономном округе составила 74,12%, в Магаданской области – 70,51%, на Сахалине – 62,3%.

К 10:00 основного дня голосования по поправкам в Конституцию на Чукотке уже высказались 65,76% избирателей, в Еврейской автономной области – 62,78%, на Сахалине - 56,34%.

Немногим менее половины избирателей к этому моменту проголосовали в Приамурье и Приморье. Если быть точным, в Приморском крае к 10 часам утра явка составляла 48, 63%, в Амурской области46,84%.

Дальневосточные регионы демонстрировали высокую электоральную активность и на президентских выборах 2018 года, но все же число проголосовавших к полудню было меньше. К примеру, в полдень 18 марта 2018 года в Приамурье явка составила 29,53%, в Сахалинской области - 31,59%, в Приморье - 25,9%.

О необходимости внесения поправок в Конституцию 1 июля высказали свое мнение к 10:00 и 29,47% избирателей Хабаровского края, внесенных в списки для голосования, в Магаданской области – 34,94%. 

Данные о явке на 10:00 местного времени в других дальневосточных регионах:

  • Якутия – 41,05%;
  • Забайкальский край – 48,91%;
  • Камчатский край – 34,27%.

 

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