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Нефть значительно прибавила в цене

Москва, 01.07.2020

Цены на «черное золото» на мировом рынке устремились вверх на данных о сокращении запасов в США за минувшую неделю они упали на 8,156 миллиона баррелей , что свидетельствует о росте спроса на энергоносители. Это более, чем в 10 раз превысило ожидания аналитиков.

Реакция рынка не заставила себя ждать нефть марки Brent на 12.25 мск подорожала на 1,33 доллара, или почти 3%, до 42,62 долларов за баррель, а американская нефть WTI на 9:00 мск выросла в цене на 1,15 доллара, или 2,9%, до 40,42 долларов за баррель.

Августовские фьючерсы WTI с поставкой в августе поднимались в моменте и до 40,56 долларов за бочку.

«Главная проблема рынка это спрос и то, как COVID-19 влияет на него, поэтому любой намек на восстановление спроса приветствуется повышением цен», пояснила Reuntrs аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

Оптимизма инвесторам также добавила информация об улучшении экономических данных во всем мире. В Китае индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) показал, что заводы медленно набирали обороты в июне после того, как правительство ослабило блокировки. Производственный сектор Германии сокращался более медленными темпами в июне, в то время как активность французских заводов восстановилась.

Также поддержку ценам оказало падение объемов производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников.

«Хотя все еще существует опасность перебоев спроса в связи с увеличением новых случаев COVID-19, ОПЕК+, похоже, держит рынок под контролем в данный момент», отмечает аналитик Commerzbank Евгений Вайнберг.

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