Нефть значительно прибавила в цене

Цены на «черное золото» на мировом рынке устремились вверх на данных о сокращении запасов в США — за минувшую неделю они упали на 8,156 миллиона баррелей , что свидетельствует о росте спроса на энергоносители. Это более, чем в 10 раз превысило ожидания аналитиков.

Реакция рынка не заставила себя ждать — нефть марки Brent на 12.25 мск подорожала на 1,33 доллара, или почти 3%, до 42,62 долларов за баррель, а американская нефть WTI на 9:00 мск выросла в цене на 1,15 доллара, или 2,9%, до 40,42 долларов за баррель.

Августовские фьючерсы WTI с поставкой в августе поднимались в моменте и до 40,56 долларов за бочку.

«Главная проблема рынка — это спрос и то, как COVID-19 влияет на него, поэтому любой намек на восстановление спроса приветствуется повышением цен», — пояснила Reuntrs аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

Оптимизма инвесторам также добавила информация об улучшении экономических данных во всем мире. В Китае индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) показал, что заводы медленно набирали обороты в июне после того, как правительство ослабило блокировки. Производственный сектор Германии сокращался более медленными темпами в июне, в то время как активность французских заводов восстановилась.

Также поддержку ценам оказало падение объемов производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников.

«Хотя все еще существует опасность перебоев спроса в связи с увеличением новых случаев COVID-19, ОПЕК+, похоже, держит рынок под контролем в данный момент», — отмечает аналитик Commerzbank Евгений Вайнберг.