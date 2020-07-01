Обновлены данные по заболевшим COVID-19 на утро 1 июля

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире на утро 1 июля превысило 10,4 миллиона человек в 188 странах мира.

По данным проекта, в мире заражены 10 450 628 человек, за сутки число заболевших выросло на 170 тысяч. В общей сложности летальных исходов зафиксировано за весь период пандемии 510 632, выздоровели 5,3 миллиона человек.

На первом месте по количеству заболевших продолжают оставаться США. В стране более 2,63 миллиона зараженных. На втором месте находится Бразилия, где инфицированных насчитывается более 1,4 миллиона человек. В России нарастающим итогом 646,9 тысяч заболевших, страна находится на третьем месте мирового антирейтинга. Далее следует стремительно растущая Индия (566,8 тысячи) и, закрепившаяся на пятой строчке Великобритания (314,1 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США - 127 410 человек.

Прирост новых заболевших за сутки в России составил 6 693 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. Что стало минимумом, начиная с мая. 30,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Оперштаб отмечает положительную тенденцию в плане снижения общего числа заболевших с 8,8 тыс. новых случаев 14 июня до 6,7 новых больных 30 июня.