Обработано 50% протоколов голосования по поправкам

Как сообщает ЦИК, на данный момент времени обработано 50,52% протоколов голосования по внесению изменений в главный закон страны. 76,24% избирателей от данного числа проголосовали за внесение изменений в Конституцию РФ. Против поправок проголосовали 22,93%, следует из данных на экране в информационном центре Центризбиркома РФ. По предварительным данным, явка составила 64,99%.

Предварительные итоги изменились по сравнению с данными, которые были зафиксированы после подсчета 30% бюллетеней. Тогда за поправки выступали около 74%, против - менее 25%, сообщала глава ЦИК Памфилова.

В Москве к данному моменту подсчитано 27% бюллетеней очного голосования. За проголосовали 66%, против — 33% жителей столицы.