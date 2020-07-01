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Обработано 50% протоколов голосования по поправкам

Москва, 01.07.2020

Как сообщает ЦИК, на данный момент времени обработано 50,52% протоколов голосования по внесению изменений в главный закон страны. 76,24% избирателей от данного числа проголосовали за внесение изменений в Конституцию РФ. Против поправок проголосовали 22,93%, следует из данных на экране в информационном центре Центризбиркома РФ. По предварительным данным, явка составила 64,99%.

Предварительные итоги изменились по сравнению с данными, которые были зафиксированы после подсчета 30% бюллетеней. Тогда за поправки выступали около 74%, против  - менее 25%, сообщала глава ЦИК Памфилова.

В Москве к данному моменту подсчитано 27% бюллетеней очного голосования. За проголосовали 66%, против — 33% жителей столицы.

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