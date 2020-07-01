Особенности закупочной деятельности в Казахстане

Тем не менее, чаще всего под гос закупками РК понимается приобретение различных товаров и услуг за счет государственной казны. Вместе с тем, в каждом государстве действуют собственные правила осуществления госзакупок, порядок выполнения тендерных процедур и использования конкурентных методов закупки услуг и товаров за счет государства. Это относится и к Казахстану, который занимает второе место по экономической мощи в Таможенном Союзе. Объем тендерных закупок, ежемесячно осуществляемых за счет бюджета Республики Казахстан, исчисляется миллиардами долларов США. Так что нет ничего удивительного в том, что многие бизнесмены из разных стран мира, включая Россию, стремятся выйти на рынок государственных закупок Республики Казахстан.
Чтобы выигрывать тендеры на предоставление услуг и поставку товаров в Республике Казахстане, нужно знать следующие главные особенности:
В отличие от большей части других среднеазиатских государств, в которых госзакупки зачастую носят непрозрачный характер, в Республике Казахстан тендерная процедура прописана в мельчайших деталях.