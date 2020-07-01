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Особенности закупочной деятельности в Казахстане

Москва, 01.07.2020
Одна из самых специфических процедур закупочной деятельности в различных секторах экономики – тендеры. Возможность принимать участие в тендерных закупках имеется у субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности во всех секторах бизнеса.
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Тем не менее, чаще всего под гос закупками РК понимается приобретение различных товаров и услуг за счет государственной казны. Вместе с тем, в каждом государстве действуют собственные правила осуществления госзакупок, порядок выполнения тендерных процедур и использования конкурентных методов закупки услуг и товаров за счет государства. Это относится и к Казахстану, который занимает второе место по экономической мощи в Таможенном Союзе. Объем тендерных закупок, ежемесячно осуществляемых за счет бюджета Республики Казахстан, исчисляется миллиардами долларов США. Так что нет ничего удивительного в том, что многие бизнесмены из разных стран мира, включая Россию, стремятся выйти на рынок государственных закупок Республики Казахстан.

Чтобы выигрывать тендеры на предоставление услуг и поставку товаров в Республике Казахстане, нужно знать следующие главные особенности:

  • Важнейшую роль играет электронизация процесса госзакупок, дающая возможность отслеживания тендерной заявки. Благодаря этому обеспечивается открытость торгов. Помимо размещения самих заявок на едином государственном портале указываются основные требования к подаваемой документации и время проведения тендера.
  • Большое значение имеет простота регистрации компании на портале госзакупок Республики Казахстан, а также наличие русскоязычной версии вебсайта, которая облегчает доступ к бирже. Помимо этого, казахстанское законодательство позволяет российским компаниям принимать участие в тендерных процедурах вместе с предприятиями из Казахстана без выполнения каких-либо дополнительных требований.
  • Поскольку подача заявок на проведение многих тендеров в казахстанской системе является бесплатной, принимать участие в системе госзакупок могут даже небольшие компании. В целом система тендерных закупок в Республике Казахстане продумана довольно тщательно, так что любой бизнесмен может воспользоваться открытым доступом к системе госзакупок.

В отличие от большей части других среднеазиатских государств, в которых госзакупки зачастую носят непрозрачный характер, в Республике Казахстан тендерная процедура прописана в мельчайших деталях.

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