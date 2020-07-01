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Представители оппозиции не нашли «ничего критичного» в ходе голосования по поправкам в Конституцию

Москва, 01.07.2020

Как следует из сообщения телеграмм-канала «Антипропаганда» по результатам опроса наблюдателей за голосованием от оппозиции и членов избирательных комиссий от «Голоса», «Открытой России» и оппозиционных политических партий, они констатируют, что вносимые в Конституцию поправки одобряет большинство проголосовавших.  

Член избирательной комиссии по Москве от «Справедливой России» Дмитрий Анисимов, заместитель председателя УИК3438 от ПАРНАС Михаил Цветаев и руководитель дирекции «Открытой России» Андрей Пивоваров оценили долю отдавших свой голос «ЗА» внесение изменений в основной закон примерно в 60%, по мнению координатора движения «Голос» в Екатеринбурге Александра Грезева, она еще больше – 2/3. Они также отметили высокую явку избирателей.

Причем, как отмечает «Антипропаганда» сторонники изменений в Конституцию есть и в рядах оппозиции, в частности, «ЗА» поправки проголосовала Наталья Менькова, координатор движения «Голос» по Ленинградской области.

Оппозиционные наблюдатели и члены комиссий признали голосование состоявшимся. А что касается нарушений, то их стандартный ответ звучит примерно так: «Ничего критичного».

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