Прогноз погоды: синоптики обещают непростой август

Июль только вступил в свои права, но уже сейчас многие наши соотечественники интересуются прогнозом погоды на август, который, как говорят поэты является вечером воскресенья, так как в последнем месяце календарного лета всем хочется поймать как можно больше тёплых и солнечных дней.

Учитывая, что в этом году зарубежные курорты для нас, судя по всему, так и останутся закрытыми, россияне всё больше обращают внимание на внутренний туризм. Тем более, что на территории нашей страны огромное количество уникальных, замечательных мест для отличного отдыха.

Для тех, кто уже сейчас планирует свой отпуск на последний месяц лета, синоптики подготовили долгосрочный прогноз, пообещав россиянам непростую погоду в августе 2020.

Погода в августе 2020 в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в последнем месяце календарного лета 2020 в Москве ожидается непростая погодная обстановка. Как предупреждают метеорологи, в начале августа местных жителей и гостей столицы ждёт повышенный температурный фон (плюс 28-30) и практически полное отсутствие осадков.

Предположительно, сильный зной будет держаться в столице, как минимум до середины второй декады месяца. Известно, что такая погода в условиях мегаполиса переносится очень тяжело. Поэтому тем, кто собирается в это время посетить Москву, рекомендуется захватить с собой головные уборы и солнцезащитные очки.

Примерно, с 15-16 августа в столичным регионе должно стать значительно свежее – в ночные часы столбики термометров местами станут опускаться до 12-14, в светлое время суток до плюс 22-25. Ближе к концу месяца Москву и Подмосковье, вероятнее всего, начнут атаковать многочисленные циклоны, которые ещё сильнее понизят температуру, а также принесут в регион сильные ливни, грозы с молнией и ощущение неминуемого наступления осени.

Погода в августе 2020 в СПб

Ещё одно место туристического паломничества – Санкт-Петербург – также ожидает непростой август. Точный прогноз погоды на этом месяц пока никто дать, конечно, не может. Однако, проанализировав климатические данные за последние 10 лет, метеорологи осторожно предположили, что в последнем месяце лета 2020 в городе на Неве будет нестабильная погода.

Начнётся август аномальной жарой – ожидается, что всю первую декаду воздух в дневные часы будет прогреваться до плюс 26-29. Осадки, если и станут выпадать, то крайне редко. Поэтому именно начало августа – самое оптимальное время для отдыха в Северной столице.

Впрочем, многим нравится бродить по питерским улицам в дождь. Им синоптики советуют взять с собой плащи и зонты и посетить СПб в период с 10 по 20 августа. Тем более, что жара во второй половине месяца спадёт – ожидается плюс 18-23, а мощные и продолжительных ливней пока не прогнозируются.

А вот в 20-х числах циклонический фронт обрушит на регион почти месячную норму небесной влаги, столбики термометров опустятся до плюс 15-17, ночью станет ещё холоднее (плюс 10-12). И, как ожидают метеорологи, до начала сентября летняя жара в город на Неве больше не вернётся.

Прогноз погоды на август 2020 в городах Поволжья

Города Поволжья также не останутся без внимания туристов. Тем более, что и климатическая обстановка здесь в последнем месяце лета традиционно более мягкая. Как ожидают синоптики, август 2020 не станет исключением.

Так, в Верхнем Поволжье при минимуме осадков градусники весь месяц будут показывать днём не выше плюс 25-26 и не ниже плюс 19-20. А это даст возможность с комфортом провести время в третьей столице России – Казани и оценить один из древнейших городов страны во всей его красе.

Чуть более высокий температурный фон пока прогнозируется на август 2020 в городах Среднего и Нижнего Поволжья. Так, в Саратове максимальная дневная температура составит плюс 30-31, в Самаре – плюс 29-30. Но приятный освежающий ветер с Волги вовсе не помешает туристам, которые планирует именно здесь провести свой отпуск.

Погода в августе 2020 на морских курортах России

Тем же, кто предпочитает отдых погорячее лучше всего отправиться на морские курорты Крыма и Краснодарского края. Так, по прогнозу синоптиков, конец лета на крымском полуострове будет очень непростым из-за сильной жары.

Например, в Ялте до середины месяца станет держаться очень высокая температура – плюс 30-35. В Форосе и Гурзуфе, по прогнозу синоптиков, столбики термометров на пике жары поднимутся ещё выше – до плюс 35-38.

Непростая погода ожидается также в Евпатории. Здесь даже ночью будет почти плюс 30. Аналогичная климатическая обстановка также прогнозируется в Балаклаве, Мисхоре и Саках.

Более комфортная погода в Севастополе. По данным метеорологов, в городе русской славы средняя дневная температура в августе 2020 составит плюс 27-29. Но настроение отдыхающим может испортить волнение на море, а также холодные течения. В Керчи почти весь последний месяц календарного лета 2020 будут держаться комфортные плюс 26-28. При этом и вода в Азовском моря станет прогреваться до плюс 24-26.

Конкуренцию Крыму в августе составит Краснодарский края. На морских курортах Кубани тоже прогнозируется жаркое лето. В частности, в Сочи в первой половине месяца ожидается плюс 29-31, в Анапе – плюс 27-29, в Геленджике – плюс 26-28, в Новороссийске – плюс 30-32.

Завершится непростой август 2020 на всех морских курортах России ливнями, грозами и сильным ветром. А местами, как предупреждают синоптики, возможны штормы на море и ураганы на суше.