США заблокируют около 700 млн евро инвестиций в «Северный поток - 2»

Новые американские санкции больно ударят по проекту Nord Stream 2, рассказали в компании-операторе проекта агентству ТАСС. Расширение санкционного пакета приведет к блокировке инвестиций в объеме до 700 миллионов евро в достройку трубопровода. Под его действие могут попасть более 120 компаний из 12 европейских стран.

Потери понесет не только непосредственно завершение строительства «Северного потока - 2», но и энергетика ЕС. В случае введения новых санкций США под удар попадает и построенная для транспортировки российского газа в европейские страны инфраструктура, завязанная на Nord Stream 2 – в Германии в нее было инвестировано 3 млрд евро, в Чехии – 750 миллионов евро. Это, не говоря уже о более, чем 8 миллиардах евро, вложенных в строительство самого газопровода «Северный поток - 2».

Ранее стало известно, что представители Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение Конгресса законопроект с дополнительными санкциями в отношении Nord Stream 2. Более того, для того, чтобы ускорить принятие документа, сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон предложили включить этот новый санкционный пакет в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2020-2021 год. Финансовый год в США, как известно, начинается с 1 октября.

Официальная реакция Германии в первый момент после появления этой новости была достаточно сдержанной – в правительстве заявили, что будут дожидаться окончательного решения американского Конгресса по санкциям в отношении «Северного потока — 2». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Наш ответ заключается в том, что наша известная позиция к такому роду санкций остается неизменной, и в остальном мы ожидаем, какое именно решение примет Конгресс», — цитирует REGNUM слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Но, как сообщило агентство Bloomberg, Германия готовит ответные санкции против США, причем, как рассчитывают в правительстве Ангелы Меркель, это будут скоординированные действия всего Евросоюза.

Статс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ, социал-демократ Нильс Аннен заявил, что расширение американских санкций в отношении «Северного потока — 2». будет серьезным посягательством на суверенитет Германии и ЕС.

Карстен Шнайдер, исполнительный секретарь Социал-демократической партии Германии, считает, что что Европейский Союз теперь должен подумать о контрмерах, пишет finanztreff.de. "Все это уже не дружеский акт, а шантаж», - оценил он действия Соединенных Штатов. По словам политика, такие санкции будут угрожать суверенитету Европы, поэтому нужно подумать об импортных пошлинах и ограничениях доступа американских товаров на рынок ЕС. Здесь он рассчитывает на поддержку со стороны партнеров по коалиции со стороны Союза.

«В противном случае тебя не примут всерьез, - сказал Шнайдер. - Важно, чтобы можно было самостоятельно решать экономические проекты», и добавил, что США к Германии "относятся немного как к государству третьего мира".

Сегодня в немецком бундестаге проходят специальные слушания, посвященные перспективам реализации газопровода «Северный поток-2», в качестве эксперта на них выступил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он также призвал к ответным санкциям и заявил, что Федеральное правительство должно оказать давление на ЕС для совместного противодействия США.

Строящийся Nord Stream 2 должен напрямую связать «Газпром» и европейских потребителей и обеспечить высокую надежность поставок российского газа в страны Европы. Газопровод протяженностью более 1200 км пройдет по дну Балтийского моря от Усть-Луги в Ленинградской области до Грайфсвальда на побережье Германии.

Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» — 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» составляет 110 млрд кубометров газа в год.

Строительство газопровода было приостановлено, после того, как США ввели первый пакет санкций против проекта Nord Stream 2. Тогда, кстати его также для скорости принятия провели через оборонный бюджет. В результате трубоукладчик газопровода швейцарская компания Allseas, была вынуждена отказаться от участия в его строительстве. У России есть собственное судно-трубоукладчик «Андрей Черский», которое после модернизации способно завершить работы. Насколько могут сдвинуться сроки завершения строительства «Северного потока — 2», которые ранее были намечены на конец 2020 – начало 2021 года, непонятно.