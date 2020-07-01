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Тарифы ЖКХ поднимут на 4%

Москва, 01.07.2020

С 1 июля 2020 года рост тарифов на воду, газ, электроэнергию и отопление, в среднем, составит 4% в зависимости от региона. Ежегодная индексация цен была установлена распоряжением правительства 29 октября 2019 года.

Согласно распоряжению №2556-р, тарифы в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье – на 4,1%. Максимальный рост тарифов запланирован в Чечне (+6,5%), а минимальный рост – в Ненецком автономном округе (+2,4%). В Санкт-Петербурге тарифы поднимутся на 3,8%, в Ленинградской области на 3,6%. В некоторых регионах цены на определенные виды коммунальных услуг разрешили оставить без изменений. Такими областями стали Волгородская, Калужская, Московская, Иркутская, Нижегородская, Рязанская и Ярославская

В правительстве отмечают - необходимость роста цен связана с пандемией COVID-19. Глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что затраты управляющих компаний выросли в связи дезинфекцией подъездов. Еще в начале июня Владимир Якушев рассчитывал на то, что получится приостановить поднятие цен из-за тяжелой ситуации в стране. Тем более, что общий долг физических лиц за услуги ЖКХ уже составляет 700 миллиардов рублей. Однако Максим Егоров, замминистра строительства и ЖКХ, пояснил, что приостановить поднятие цен невозможно. По его словам, за время пандемии Минстрой потерял около 75 миллиардов рублей. Если не индексировать тарифы, то потери министерства к концу года составят, как минимум, 300 миллиардов рублей.

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