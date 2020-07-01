В России число заболевших коронавирусом выросло на 6,5 тыс человек

В России за минувшие сутки число больных коронавирусной инфекцией выросло на 6556 человек. Накануне, 30 июня, прирост в стране составил 6693 новых эпизода COVID-19. При этом 31,9% случаев не имели клинических проявлений COVID-19.

В обшей сложности в России за все время эпидемии зафиксировано 654 405 случаев инфицирования. Темп прироста составляет +1,0%. Число безвозвратных потер составляет 216 человек за сутки, таким образом, за весь период жертвами заболевания стали 9 536 человек. Поправились и выписаны из российских больниц за все время эпидемии 422 931 пациент, в том числе 10 281 за последние сутки.

На первом месте по количеству заболевших продолжают оставаться США. В стране более 2,63 миллиона зараженных. На втором месте находится Бразилия, где инфицированных насчитывается более 1,4 миллиона человек. В России нарастающим итогом 646,9 тысяч заболевших, страна находится на третьем месте мирового антирейтинга. Далее следует стремительно растущая Индия (566,8 тысячи) и, закрепившаяся на пятой строчке Великобритания (314,1 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число, по-прежнему, в Москве – 611, что стало наименьшим показателем, начиная с 7 апреля, а темпы роста за сутки составили 0,3%.

Коронавирус. Статистика в регионах

На втором месте Московская область, где прирост за сутки составил 306 случаев заражения. Далее следует Санкт-Петербург с показателем 262 новых диагнозов. В пятерке Ханты-Мансийский АО (+262), Свердловская область (+256). В Иркутской области 248 новых больных. Наименьший прирост в Еврейской автономной области — два новых больных, в Ненецком автономном округе их три, а в Крыму — шесть.