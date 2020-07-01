В России проходит основной день голосования по внесению поправок в Конституцию

В России 1 июля проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Проголосовать можно было в течение семи предыдущих дней, начиная с 25 июня по 1 июля. Электронное голосование проходило только в Москве и Нижегородской области до основного дня голосования – 1 июля, завершилось накануне. Подсчет голосов за предыдущие семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

В Центризбиркоме РФ пояснили, что сегодня 1 июля не будут работать и участки на придомовых территориях. Сообщается, что явка на голосование за первые пять дней составила 45,7%, проголосовали 49,6 млн граждан. ЦИК ожидает, что основная явка придется именно на 1 июля.

В электронном голосовании приняло участие 93,02% от записавшихся. Помимо этого, в ЦИК рассказали о «рекордно низком» количестве поступивших жалоб в ходе проходящего референдума по сравнению с выборами. Отмечается 134 обращения граждан, которые сообщили, что их принуждают к голосованию.

Ранее несколько рассказали, что смогли проголосовать два раза – очно и в электронном формате. В ЦИК сообщили, что гражданину, проголосовавшему в электронном формате, по закону бюллетень при приходе на участок не должны выдавать, однако, комиссия это сделала. Так было в случае с журналистом и ведущим радио «Дождь» Павлом Лобковым. Как уточнил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, в столице зафиксированы два случая двойного голосования. В ЦИКе, в свою очередь, пообещали все случаи двойного голосования выявить после окончания электронного голосования.

Напомним, с инициативой внести поправки в основной закон страны выступил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Предлагается ввести запрет на двойное гражданство для высших должностных лиц, усилить роль парламента, губернаторов и Госсовета. Также предлагается закрепить верховенство российской Конституции над международным правом. Также в случае принятия поправок к Конституции РФ действующий президент Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента и в 2024 году – соответствующее предложение ранее внесла депутат от ЕР, летчик-космонавт Валентина Терешкова.