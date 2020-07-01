Выбор приточной установки для дома

При выборе мини приточных систем для дома нужно принимать в внимание целый ряд факторов.
Виды ПВУ для дома
Все бытовые ПВУ делятся на локальные и общедомовые. Первые используются для обеспечения воздухообмена в отдельных помещениях, тогда как вторые служат для вентиляции во всем доме. Главные преимущества локальных ПВУ заключаются в простоте установки, отсутствии необходимости прокладывать под потолком воздуховод, а также в доступной стоимости. Однако локальные ПВУ при работе издают сильный шум, а найти для них место в помещении не так-то легко, хотя они и имеют небольшие размеры. Стоимость общедомовых ПВУ выше, зато они обеспечивают воздухообмен во всем доме.
Основные параметры бытовых ПВУ
При выборе системы ПВУ специалисты рекомендуют обратить внимание, прежде всего, на следующие параметры.
- Производительность по воздуху. Надо иметь в виду, что в документации производителей приведена максимальная производительность вентиляционных систем. Фактическая производительность установленной ПВУ будет меньше этого значения вследствие сопротивления, которое возникает в воздуховодах.
- Уровень шума, издаваемого работающей ПВУ. От данной характеристики напрямую зависит комфорт жильцов. Проживание среди постоянного шума сильно утомляет. При выборе подходящей модели необходимо учитывать то, что количество параметров, по которым измеряется издаваемый функционирующей ПВУ шум, достаточно велико.
- Мощность нагревателя, обеспечивающего подогрев поступающего снаружи холодного воздуха. Необходимость воздушного нагревателя обусловлена тем, что подаваемый вентиляционной системой в дом воздух в зимнее время является очень холодным, а потому его следует подогревать. При этом мощность нагревателя для подогрева большого объема поступающего воздуха должна быть достаточно велика. Это означает весьма значительные затраты на электричество. Кроме того, во многих старых домах система электроснабжения не обеспечивает требуемую мощность. В таком случае придется покупать ПВУ с менее мощным нагревателем, а для обеспечения подогрева воздуха до требуемой температуры искусственно понижать количество оборотов вентилятора ПВУ в холода.