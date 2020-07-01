Выбор приточной установки для дома

При выборе мини приточных систем для дома нужно принимать в внимание целый ряд факторов.

Виды ПВУ для дома

Все бытовые ПВУ делятся на локальные и общедомовые. Первые используются для обеспечения воздухообмена в отдельных помещениях, тогда как вторые служат для вентиляции во всем доме. Главные преимущества локальных ПВУ заключаются в простоте установки, отсутствии необходимости прокладывать под потолком воздуховод, а также в доступной стоимости. Однако локальные ПВУ при работе издают сильный шум, а найти для них место в помещении не так-то легко, хотя они и имеют небольшие размеры. Стоимость общедомовых ПВУ выше, зато они обеспечивают воздухообмен во всем доме.

Основные параметры бытовых ПВУ

При выборе системы ПВУ специалисты рекомендуют обратить внимание, прежде всего, на следующие параметры.