Акции дня: бумаги Petropavlovsk подскочили на конфликте

Российский рынок акций закончил дневную торговую сессию в пятницу в плюсе. Особенно выделялись на общем фоне бумаги одного из крупнейших золотодобытчиков в России компании Petropavlovsk, которые выросли на +6,47% до 25 660 рублей за акцию.

Интерес к бумагам компании возник на фоне разыгравшего внутрикорпоративного конфликта. В конце июня акционеры не переизбрали в совет директоров основателя компании Павла Масловского, который практически бессменно руководил организацией последнюю четверть века.

Вместе с ним постов лишились еще шесть человек. Как объяснили акционеры компании, Petropavlovsk нужен независимый менеджмент, который сможет сфокусироваться на улучшении операционной эффективности компании. По их словам, за последний год успехи организации в основном достигались благодаря росту цен на золото. По мнению экспертов, если решение вопросов дивидендной политики будет отложено из-за внутреннего конфликта, рынок воспримет это негативно.

Добывающие активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, сама головная компания зарегистрирована в Лондоне. В 2019 году компания добыла 12,8 тонн золота - это пятый результат в России.

Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на +0,67% до 2800,94 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,91% до 1245,65 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:55 мск составила 43 доллара за баррель (+1,53%). Российская валюта укреплялась - 70,83 рубля за доллар.