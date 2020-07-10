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Чем привлекательны винные туры по Южной Италии

Москва, 10.07.2020
Винные или гастрономические туры позволяют путешественникам погрузиться не только в мир прекрасных красот Южной Италии, но посетить винодельни, виноградники, а также винные фестивали и насладиться дегустацией вин и винных напитков.
#PressRelease

Компания Italian-alps Travel предлагает россиянам экскурсии по Южному Тиролю, древней области Италии, в которой проживают веками немцы, итальянцы, австрийцы и другие национальности. Все они создают оригинальный уклад. Здесь наблюдается уникальных синтез укладов и традиций Средиземноморья и предгорий Альп.

Кухня Южного Тироля привлекает тысячи туристов со всего мира. В небольшой области сосредоточено более двух сотен производителей вин, которые имеют неповторимый вкус и аромат.

Южный Тироль в Италии имеет свои оригинальные особенности. Чтобы почувствовать всю гамму красок, рекомендуется купить винный тур. Всего предлагаются следующие трансферы компанией Italian-alps Travel:

  1. От аэропорта до любого населенного пункта Южного Тироля.
  2. Бронирование гостиниц и ресторанов.
  3. Планирование маршрутов с посещением живописных мест.

Особенность предложений

По Южному Тиролю рекомендуется совершать как пешие прогулки в спортивном ритме (скандинавская ходьба), так и велосипедные прогулки. Пешие путешествия дают возможность познакомиться близко с бытом и жизнью местных жителей. Увидеть неповторимую оригинальность и богатство региона, насладиться видами близлежащих окрестностей. Даже самым неискушенным в вине туристам будет интересно посещение виноградников и знакомство с различными сортами винограда, который насчитывает более 5000 сортов. 

Дегустация вин в сочетании с местной кухней, а также красотами древнего региона оставит впечатления на долгие годы. Программы винно-гастрономических туров познакомят участников с винной историей и культурой страны, с самыми современными заводами по производству вин. Обзательным станет посещение виноделен разных форматов – от крупных исторических объектов до новых небольших хозяйств и эксклюзивных частных виноделен.

Услуги оказывались следующие:

  • шоппинг;
  • осмотр достопримечательностей;
  • организацией экскурсионных туров.

За долгие годы были созданы всевозможные партнерские связи. С 2015 года туристы могут посещать не только заповедные места, но праздники, а также различные торжества, организованные для приезжих.

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