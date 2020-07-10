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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца 2020 года

Москва, 10.07.2020

Просроченные водительские права в России будут действовать без ограничений до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на "МВД-Медиа".

Ранее МВД предложило принимать до 31 декабря заявления на получение или замену паспортов и прав, действие которых истекает к 15 июля.

"Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запись на получение госуслуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Граждане также могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке живой очереди.

Для исключения большого скопления людей и образования очередей будут увеличены часы приема и количество сотрудников. Подать заявление на замену прав можно по электронной почте на адреса, размещенные на региональных страницах сайта гибдд.рф.

"В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме", - добавляется в сообщении.

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