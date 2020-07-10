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Детей будут прививать от коронавируса особой вакциной

Москва, 10.07.2020
  • Детей будут прививать от коронавируса особой вакциной

Из открытых источников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что детей нужно также, как и взрослых прививать от коронавируса, однако, это должен быть препарат, не вызывающий сомнений. У детей тоже формируется иммунитет к COVID-19, но вакцина для них появится не скоро. Что касается того, как дети переносят коронавирус, сложнее или легче взрослых, то «сказать уже не так просто, как в самом начале, когда у нас еще и случаев-то не было», добавила Попова.

Она заверила, что при появлении вакцины от коронавируса, детей также будут прививать, но «особым вакцинным препаратом, в безопасности которого не будет сомнений».

«Пока такая работа только начинается. Сказать, что эта вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно», - отметила Попова.

В России за истекшие сутки выявлено еще 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, передает оперштаб по борьбе с заболеванием. Из новых больных 1673 (25,2%) не имели клинических проявлений заболевания.

Летальных исходов за последние 24 часа 174, выписано из российских больниц 7 752 за последние сутки. Сообщается, что за последние 5 дней это самый крупный прирост.

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