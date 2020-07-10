Эксперты прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

В ближайшие годы цены на нефть поднимутся выше отметки $100 за баррель из-за сокращения ее добычи, а также снижения инвестиций в отрасль, приводит газета The Wall Street Journal мнения ряда экспертов отрасли.

«Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу», - считает аналитик хедж-фонда Northern Trace Capital ТревораВудс. Он уверен, что планка в «$150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году».

Его коллеги, чье мнение также приводит газета, уверены, что вынужденная остановка предприятий, а также паралич воздушных перевозок в мире из-за эпидемии коронавирусной инфекции уже заложил тенденцию мирового снижения расходов на сырье, а также низких расценок на углеводороды.

По мнению аналитика банка JPMorgan Кристиана Малека, добыча нефти на 5 млн баррелей в сутки или около 5% от уровня, который установился до пандемии. Для удовлетворения мирового спроса в нефтедобычу придется дополнительно инвестировать $625 млрд к 2030 году. Эксперт также уверен, что стоимость нефти более $100 через два года вполне реальна.

Его коллега эксперт инвестиционного фонда Matilda Capital Ричард Фуллартон ожидает роста стоимости сырья выше $100 за баррель уже до конца 2020 года. Он считает, что запасы нефти в мире «неисчерпаемы» и здесь лишь вопрос цены, чтобы «добраться до нее».