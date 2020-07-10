Фискальный коллапс: США нарастили дефицит бюджета в 100 раз

Проблема неограниченных госрасходов США и, как следствие, колоссальный дефицит бюджета, обсуждается экспертами уже очень давно, однако в текущем году процесс, похоже, окончательно вышел из-под контроля.

За последние три месяца дефицит бюджета в Штатах взлетел на 3 триллиона долларов, достигнув в отметки в 26,46 триллиона. Но еще более впечатляющими выглядят цифры в месячном разрезе.

Те, кто внимательно следит за этими показателями, ожидали, что данные за июнь будут ошеломляющими, расходы на последствия от коронавируса и шатдауна ни для кого не были секретом, однако официальное подтверждение оказалось еще более впечатляющим.

В своем свежем докладе Бюджетное управление США сообщило, что власти страны в июне потратили рекордные 1,105 триллиона долларов, что на 763 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом бюджетные поступления сократились на 92 миллиарда — до 242 миллиардов долларов.

Таким образом, за отчетный месяц дефицит бюджета составил 863 миллиардов долларов, увеличившись в 101 раз по сравнению с дефицитом в 8 миллиардов долларов в июне прошлого года.

Более того, июньский дефицит бюджета оказался больше, чем годовой дефицит в период с 2013 по 2018 годы и лишь 120 миллиардов не дотянул до дефицита за весь прошлый год, который составил 984 миллиарда и вызвал настоящий шок у сторонников консервативного подхода к госрасходам, которые буквально на каждом шагу критиковали Трампа за такую политику. Могли ли они представить, какие будут цифры через несколько месяцев.

Безусловно, пандемия коронавируса кардинальным образом повлияла на экономику, а реакция властей, включая действия администрации и принятие четырех законодательных актов, и привела к соответствующим последствиям. По данным Бюджетного управления, ключевое влияние на итоговые цифры оказала Администрация малого бизнеса, которая курирует недавно созданную «Программу защиты зарплат» — именно эти траты составили в июне почти половину госрасходов.

Впрочем, это и не удивительно, ведь в США малый и средний бизнес являются ключевой составляющей экономики.

Вот некоторые детали, которые наглядно показывают значимость изменений. Расходы Администрации малого бизнеса в июне выросли с 80 миллионов долларов до 511 миллиардов, в основном из-за займов и гарантий по кредитам для малого бизнеса в рамках, как уже было сказано, «Программы защиты зарплат», утвержденной Законом CARES и PPPHCEA.

Расходы на выплату пособий по безработице увеличились с 2 миллиардов долларов в июне 2019 года до 116 миллиардов в этом году. Более половины этого роста обусловлено увеличением суммы еженедельного пособия на 600 миллиардов. Возросли и выплаты по регулярной компенсации по безработице.

Расходы на Чрезвычайный фонд социального обеспечения общественного здравоохранения составили в июне 14 миллиардов долларов против 300 миллионов за аналогичный период прошлого года.

В целом же, очевидно, что в год выборов Трамп просто не мог и не собирался поступать иначе. Администрация президента начала раздавать деньги колоссальными объемами, как известно, многие, кто остался без работы, стали получать значительно больше, чем получали, когда зарабатывали своим трудом.

Тем не менее, масштабы бюджетных расходов превосходят все мыслимые пределы, при этом происходят они на фоне очевидного и понятного всем экономического спада.

Все это ведет к еще большему фискальному коллапсу. Для финансирования бюджета нужды все более масштабные заимствования, а будет ли с таким подходом спрос на долговые обязательства страны, пусть и с печатным станком — это еще вопрос.