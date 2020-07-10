«Формула-1»: урезанный сезон

Чемпионат «Формулы-1»-2020 начинался весной с сильнейшего разочарования: команды, собравшиеся в середине марта в Австралии на стартовую гонку, были вынуждены досрочно отправиться домой. Волна коронавируса, задевшая одним из первых Зеленый континент, заставила боссов команд отменить проведение соревнований. Это решение далось нелегко: опубликованная журналом Autosport хроника происходившего показывает, как буквально в течение несколько часов мнение руководства менялось на противоположное. Сомневавшиеся в опасности вируса пилоты также внесли посильный вклад в звучавшую на пресс-конференциях разноголосицу.

Только чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался достаточно разумно. Когда англичанина спросили, почему в столь сложной обстановке руководители «Формулы-1» подвергли риску заражения около 1500 человек обслуживающего персонала и гонщиков, он дал короткий, но исчерпывающий ответ: «Из-за денег». Хэмилтон также попытался описать собственные впечатления: «Хотя визуально все происходит в точности, как и в обычные дни, я убежден, что это далеко не так». Положительный тест на covid-19, сданный в Мельбурне одним из сотрудников команды «Макларен», подтвердил опасения чемпиона мира.

Суровая реальность

Следом за австралийским этапом начали отменяться и последующие гонки. Перед одним из самых известных в мире соревнований внезапно замаячил вопрос выживания — коммерция невозможна при отсутствии товара как такового. Цифры телевизионных и спонсорских контрактов, рассчитанных на полноценный сезон, пришлось в срочном порядке пересматривать.

Из-за этого в тяжелейшую ситуацию попали малые команды «Формулы-1», не претендующие на получение призовых денег, зато рассчитывающие на регулярные поступления причитающейся им доли от продаж телевизионных прав и реализации билетов. Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост рассказал журналу GP Racing, что потери «конюшни», за которую выступает россиянин Даниил Квят, составляют от 1,5 до 2 млн долларов за каждую пропущенную гонку.

В первые недели простоя прогнозы были невероятно мрачными. Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун даже высказал предположение, что к концу 2020 года Королевские гонки могут из-за нехватки средств потерять четыре команды из десяти.

Неважно шли дела и у нового влиятельного спонсора «Формулы-1» – саудовской нефтяной компании «Арамко», пострадавшей от резкого падения цен на нефть из-за провала переговоров по соглашению ОПЕК+. К началу лета цены вернулись на прежний уровень, но их рост не компенсировал предшествующие потери.

Борьба за выживание

Сокращение расходов представлялось само собой разумеющимся шагом. Первым делом руководители «Формулы-1» и всех гоночных команд решили отложить на год введение в действие нового технического регламента, который ранее планировалось «сделать былью» в сезоне-2021. Благодаря этому удалось приостановить нешуточные расходы команд на модификацию болидов.

Несмотря на то, что в самом начале кризиса Международная федерация автоспорта выделила дотации на поддержание наиболее уязвимых в финансовом отношении «конюшен», сокращения штатов избежать не удалось. До кризиса команды «Формулы-1» могли себе позволить содержать около 800 сотрудников с фондом заработной платы чуть более 5 млн долларов в месяц. Нынешней весной часть персонала пришлось отправить в длительные отпуска, некоторое количество специалистов уволить, а большинству предложить временное сокращение заработков.

Ограничение бюджетов гоночных команд, согласованные еще до начала пандемии (ежегодный потолок допустимых расходов был установлен в размере 175 млн долларов), также подверглось ревизии. Поначалу потолок предложили снизить до 145 млн в 2021 году и 130 млн – в 2022-м, но натолкнулись на жесткое сопротивление со стороны «Феррари», не выигрывавшей Кубок конструкторов «Формулы-1» с 2008 года. Согласно существующим правилам, решения по организационным, техническим и финансовым вопросам вступают в силу только после единогласного одобрения гоночными командами, поэтому единственная недовольная «конюшня» может заблокировать любое разумное предложение.

В конце концов итальянцев удалось уговорить на более мягкие условия: в 2021 году потолок бюджета составит 145 млн долларов, в 2022 – 140 млн, а в 2023-2025 – 135 млн. Кстати, данные ограничения не затрагивают зарплаты гонщиков, вознаграждение топ-менеджерам команд, расходы на маркетинг и программы гостеприимства.

В поиске решений

К лету ситуация стабилизировалась. Руководители «Формулы-1» разработали особые правила проведения гонок в эпоху коронавируса, которые предусматривают почти полную изоляцию команд в ходе гоночных уик-эндов, жесткое ограничение доступа в паддок, проведение неоднократного поголовного тестирования на covid-19. Разрешено проведение сдвоенных, с интервалом в неделю, гонок на одном автодроме, а включение в календарь новых трасс отложено до лучших времен, как и заезды по улицам таких городов как Монако и Сингапур. Зрители на соревнования допускаться пока не будут.

Однако серьезного обсуждения будущего Королевских гонок, к чему призывали многие заслуженные гонщики и авторитетные специалисты, так не последовало. Между тем вопросов для дискуссии хватает. Вызывают беспокойство безудержная коммерциализация «Формулы-1», падение зрительского интереса из-за явного превосходства одних команд над другими, неоправданное увеличение количества гонок в сезоне.

Ныне боссы главной автогонки планеты будут счастливы, если удастся провести все оставшиеся в календаре этапы. Из-за роста числа заражений коронавирусом в США, Бразилии и Мексике, конец сезона «Формулы-1» может оказаться немногим лучше начала. На этот случай руководство Международной федерации автоспорта заранее подготовило запасной вариант, по которому последние осенние гонки пройдут на резервных автодромах в Европе.

В их числе значится и трасса «Имола», печально известная тем, что на ней в 1994 году погиб трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. В 2006-м на этом автодроме, официально названном в честь Энцо и Дино Феррари, прошел последний Гран-при Сан-Марино, который выиграл Михаэль Шумахер. Весьма символичное место для завершения катастрофического сезона «Формулы-1».

Расписание гонок чемпионата «Формулы-1» в 2020 году