Россия избавится от одной из главных бед — нехватки хороших автодорог

В России стартует реализация самого масштабного на сегодняшний день дорожного проекта — строительство скоростной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Этот участок — часть международного мегапроекта «Европа — Западный Китай», который реализуется совместными усилиями России, Казахстана, Белоруссии и КНР. Как отметил, открывая совещание, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он «имеет особое значение для всего евразийского пространства».

Общая протяженность «Нового шелкового пути» — 8,5 тысяч километров. Из них больше 2 тысяч приходятся на российскую территорию. Но в рамках реализации проекта в нашей стране построят, отремонтируют и даже реконструируют гораздо больше дорог - в общей сложности около 3 тысяч километров дорог. Цель столь масштабного строительства — создать альтернативу уже существующим маршрутам. Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России — Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской.

Дорожный эффект

При этом премьер-министр подчеркнул, что проект крайне актуален именно сейчас, в условиях преодоления последствий распространения коронавируса и поддержки ключевых отраслей экономики.

«Проект даёт регионам импульс к ускоренному развитию. Суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году», — заявил премьер-министр.

Еще один немаловажный, особенно в текущих условиях, аспект — создание рабочих мест. По словам Мишустина, только непосредственно на строительстве их появится более 30 тысяч. И еще 130 тысяч — в смежных отраслях. «Это такие отрасли, как автомобилестроение, нефтехимия, электроника, транспорт и логистика, сфера услуг и другие», — пояснил премьер-министр.

«Самое главное, что даст автодорога «Европа-Западный Китай», это рост товарооборота с КНР и Казахстаном. Кроме того, новая автомагистраль будет способствовать увеличению загрузки строительных мощностей, росту производства стройматериалов, увеличению трафика — как пассажирского, так и грузового транспорта. Только транзитный эффект от развития логистической инфраструктуры превысит 100 млрд рублей в год», — добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Кроме того, по словам экспертов, появятся новые объекты строительства, пойдут новые налоговые поступления, снизятся расходы на транспортировку грузов.

«В России существует достаточно большой дефицит провозных возможностей по скоростным автодорогам. И главное, что мы сможем решить за счет такого строительства, это обеспечить более надежную связь европейской части России с Уралом и с Южной Сибирью», — отметил в эфире телеканала Россия—24 президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Контракты под ключ

На подготовку к реальным действиям времени осталось немного: конкурсные процедуры по определению подрядчиков для каждого этапа проектирования и строительства премьер-министр поручил провести до 10 сентября. «Обращаю особое внимание, что речь идет о контрактах под ключ», — подчеркнул глава кабмина.

Что же касается финансирования, то, по словам Мишустина, его общий объем составляет более 650 миллиардов рублей. При этом, как отметил премьер-министр, эти инвестиции дадут «весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали». В текущем году проект уже получит первые вливания: 150 миллиардов рублей. Причем из Фонда национального благосостояния.

При этом в проекте будут задействованы не только деньги государства. Ранее в «Автодоре» уже заявляли, что частные инвестиции в проект составят от 30 до 40%.

Маршрутом Москва — Казань планы правительства не ограничиваются: премьер-министр уже поручил проработать продление трассы от Набережных Челнов до Екатеринбурга. Об этом Мишустина в ходе совещания попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Трасса М-5, кто ездил — знает, на сегодняшний день очень загружена, в плохом состоянии трасса. И, конечно, если мы запустим М-12, мы понимаем, что поток уйдет на М-12, и связь с Екатеринбургом получится, как дополнительная трасса. Из 800 км 400 км надо будет построить новой дороги, еще порядка 400 км - реконструировать. То есть, это получится полноценный такой транспортный коридор Восток — Запад», — заявил вице-премьер.

Михаилу Мишустину идея транспортного коридора понравилась: он должен появиться к 2030 году.

«Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга к 2030 году, как мы и договорились, и предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном, что позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай, обеспечить по нему бесперебойный транзит», — отметил премьер-министр, отдавая соответствующее поручение главе Минтранса.

И ведомство, как оказалось, уже работает в нужном направлении. По словам его руководителя, министерство прорабатывает опорную сеть автодорог, которая должна дать новое развитие связи российских территорий. «Туда включены, естественно, и коридор Европа — Западный Китай с продлением до Екатеринбурга. Есть планы также посмотреть тот коридор, который будет Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов, далее — на юг, на Волгоград. И, естественно, омский участок также будет включен в эту опорную сеть», — устно обрисовал карту будущей сети министр транспорта Евгений Дитрих, признавшись, что поручение о проработке сети им уже дал Марат Хуснуллин.

По словам самого Хуснуллина, результатом всех работ по М-12 станет рост ВРП порядка 2,4 трлн рублей к 2050 году. Внутренний грузопоток должен увеличиться до 70 миллионов тонн в год. «… экономия времени в пути на участке от Казани на всем участке до Санкт-Петербурга составит 12 часов, а вообще от Казани до Москвы можно будет доехать за шесть с половиной часов с разрешенной скоростью 130 км/ч», — заявил вице-премьер.

По кольцу и дальше

Экономия времени — вообще один из главных плюсов проекта. Ведь именно его потери невосполнимы. Да и выражение «время — деньги» нередко стоит понимать буквально. С этой точки зрения магистраль «Европа — Западный Китай» представляется настоящим спасением.

Сейчас основных пути из Европы в КНР два. Один — долгий, второй — очень долгий. На доставку грузов (или пассажиров) по железной уходит около 2 недель. Ну а морем, через Суэцкий канал — почти полтора месяца. Так что «Новый шелковый путь», сокращающий дорогу до 10 дней на автомобиле, представляется чуть ли не телепортом.

«Автомагистраль Западная Европа — Западный Китай начинается в Санкт-Петербурге, проходит по маршруту Москва — Нижний Новгород — Казань — Оренбург, потом по территориям Казахстана и Китая до города Ляньюньган на побережье Желтого моря. Протяженность трассы — 8445 км. Китай и Казахстан объявили, что сдали свои участки протяженностью соответственно 3425 и 2787 км в 2016 и 2017 годах. Российский участок дороги ранее планировалось сдать в 2020 году», — рассказывает историю проекта Артем Деев.

Стоит отметить, что в этом году начнется работа по М-12, но работы в целом по проекту начались гораздо раньше и некоторые участки российской части маршрута уже построены. Это, в частности, скоростная трасса М-11, от Москвы до Петербурга, а также ЦКАД (там пока запущен только один участок, но, по словам Марата Хуснуллина, к 2021 году это кольцо «совершенно точно» замкнут).

А вот маршрут от Москвы и дальше на юго-восток, еще год назад обсуждался. Было два основных варианта трассы. Первый разработала госкомпания «Автодор». Он, собственно, и называется «Европа — Западный Китай», сокращенно — ЕЗК. Альтернативный, под названием «Меридиан», планировала частная структура, «Русская холдинговая компания».

«Меридиан» — полностью частный проект, эта дорога будет построена параллельно основной дороге «Европа — Западный Китай». Эта автотрасса должна начинаться от той же точки на границе с Казахстаном, но пойти на несколько сотен километров южнее, минуя (в отличие от своего двойника) населенные пункты. Там должны в основном идти грузовые фуры, дорога полностью будет платная», — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets.

Проектам не обязательно исключать друг друга. Можно, наоборот, дополнять. Первый маршрут свяжет крупные экономические центры: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Второй же, напротив, пройдет, минуя большие города. Но даст, тем самым, дополнительный импульс для развития новых территорий вдоль трассы. И Владимир Путин поручил проработать сразу два варианта.

В ходе проработки что-то менялось, что-то дополнялось. Так «нулевой участок» скоростной трассы от Москвы до Казани (пересечение ЦКАД и выход в районе Орехово-Зуево с пересечением трассы М7) появился недавно. Как пояснил Марат Хуснуллин, изначально его не было. Однако, памятуя о том, какой кошмар творится в Балашихе — что на въезде в Москву, что на выезде — и прикинув, насколько появление новой дороги разгрузит М7, было решено вести ее не от Орехово-Зуево, а фактически от Северо-Восточной Хорды. По словам Хуснуллина, этот блок «крайне тяжелый». Однако там уже выполнены все подготовительные работы.

«Большая часть документации уже готова, что называется, «зайти в экспертизу». И если мы сегодня принимаем решение, и Вы даете нам старт, Михаил Владимирович, мы уже заходим в стройку в этом году, развернём там в этом году полномасштабное строительство», — обратился Хуснуллин к Мишустину.

То есть, стройка века уже идет полным ходом (хотя местами и на бумаге). До финиша пока, конечно, не рукой подать, но хотя бы известно, какой маршрут к нему ведет. Подмосковный Уроборос, то есть, ЦКАД, скоро укусит себя за хвост, Санкт-Петербург и Казань вот-вот узнают, насколько же они близки. А потом с удивлением обнаружат, что и Екатеринбург от них не так уж и далек. И Казахстан. И даже Китай. Телепорты мы пока строить еще не научились. Но возможно, какой-то прогресс появится хотя бы с дорогами. Надо же как-то России избавиться хотя бы от одной беды.