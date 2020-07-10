Курс доллара: у игроков сдали нервы

Днём в пятницу рубль ускорил падение к основным резервным мировым валютам, реагируя на негативный внешний фон.

Ещё накануне казалось, что российская валюта сумела сломать тренд на ослабление курса. Об этом, в частности, говорил Константин Бушуев из «Открытие Брокер», который отмечал, что последние торговые дни на Мосбирже говорят о том, что произошёл некий перелом, и рубль развернулся в сторону укрепления.

Однако ближе к вечеру четверга курс рубля начал снижаться из-за новой порции тревожных новостей о росте числа заболевших коронавирусом. Кроме того, рынки напугало заявление главного эксперта рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи, который предположив, что мир находится лишь на начальном этапе пандемии COVID-19, отметил, что если страны не будут действовать совместно, принимая меры для сдерживания эпидемии, то коронавирус станет распространяться активно по миру ещё как минимум несколько месяцев.

Сегодня давление на все ЕМ-активы, к которым относится рубль, продолжилось на фоне снижения цен на нефть и фиксации прибыли на рынках КНР после их многодневного роста. Локальной угрозой для нацвалюты также выступает перепозиционирование перед выходными днями с учётом укрепления рубля на предыдущих трёх торговых сессиях.

Скорее всего, ударит по курсу также снизившаяся продажа валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Напомним, российский Центробанк со среды сократил ежедневный объём валютных интервенций с 10,2 млрд. руб. до 5,7 млрд.

В этих условиях у игроков банально сдали нервы – они стали избавляться о рисковых активов и переходить в защитные, что и вызвало снижение курса рубля.

По данным на 13:55 мск на торгах Московской биржи курс доллара составляет 71,133 руб., прибавив после закрытия четверга 0,31%, курс евро – 80,338 (+0,42%).

По мнению Дмитрия Полевого из РФПИ, наблюдаемый сейчас на Мосбирже уровень в 71,00-71,30 руб. пока выглядит как локальная точка равновесия потоков.

«Мы считаем, что дальнейшее направление движения курса российской валюты будет определяться только внешними новостями. При этом фокус внимания инвесторов может оставаться смещенным на коронавирусную тематику. В этой связи сценарий умеренного ослабления курса в течение пятницы выглядит пока для нас основным, принимая во внимание фактор завершения рабочей недели», – пояснил эксперт.